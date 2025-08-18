Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Атлас - Женщины - Гвадалахара (жен) 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: Атлас - ЖенщиныГвадалахара (жен), 7 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Халиско.

МСК, 7 тур, Стадион: Халиско
Женский чемпионат Мексики по футболу
Атлас - Женщины
Завершен
0 : 2
18 августа 2025
Гвадалахара (жен)
47'
69'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Гвадалахара (жен) icon
47'
Гвадалахара (жен) icon
69'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Гвадалахара (жен) - Угловой
8'
Угловой
Гвадалахара (жен) - Угловой
9'
Угловой
Атлас - Женщины - Угловой
18'
Угловой
Гвадалахара (жен) - Угловой
31'
Угловой
Атлас - Женщины - Угловой
36'
Угловой
Гвадалахара (жен) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Гвадалахара (жен) - 1-ый Гол
60'
Угловой
Атлас - Женщины - Угловой
60'
Угловой
Атлас - Женщины - Угловой
65'
Угловой
Гвадалахара (жен) - Угловой
68'
Угловой
Гвадалахара (жен) - Угловой
69'
Гвадалахара (жен) - 2-ой Гол
77'
Угловой
Гвадалахара (жен) - Угловой
88'
Угловой
Гвадалахара (жен) - Угловой
90+8'
Угловой
Атлас - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Атлас - Женщины — Гвадалахара (жен)

Статистика матча

Атаки
72
78
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
7
12
Удары в створ ворот
1
6
Игры 7 тур
07.02.2026
Monterrey (W)
2:0
Tijuana (W)
Завершен
07.02.2026
Пачука (Ж)
3:0
Mazatlan FC (W)
Завершен
07.02.2026
Puebla (W)
2:0
Santos Laguna (W)
Завершен
06.02.2026
Atlas (W)
4:1
Unam Pumas (W)
Завершен
06.02.2026
Tigres UANL (W)
4:2
Cruz Azul (W)
Завершен
06.02.2026
Juarez FC (W)
1:1
Club America (W)
Завершен
06.02.2026
Necaxa (W)
0:2
Chivas Guadalajara (W)
Завершен
06.02.2026
Queretaro (W)
2:3
Leon (W)
Завершен
05.02.2026
Toluca (W)
4:0
Atletico San Luis (W)
Завершен
Комментарии к матчу
