18.08.2025
Смотреть онлайн Атлас - Женщины - Гвадалахара (жен) 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: Атлас - Женщины — Гвадалахара (жен), 7 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Халиско.
МСК, 7 тур, Стадион: Халиско
Женский чемпионат Мексики по футболу
Завершен
0 : 2
18 августа 2025
Гвадалахара (жен)
47'
69'
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
7'
Гвадалахара (жен) - Угловой
8'
Гвадалахара (жен) - Угловой
9'
Атлас - Женщины - Угловой
18'
Гвадалахара (жен) - Угловой
31'
Атлас - Женщины - Угловой
36'
Гвадалахара (жен) - Угловой
Гвадалахара (жен) - 1-ый Гол
60'
Атлас - Женщины - Угловой
60'
Атлас - Женщины - Угловой
65'
Гвадалахара (жен) - Угловой
68'
Гвадалахара (жен) - Угловой
Гвадалахара (жен) - 2-ой Гол
77'
Гвадалахара (жен) - Угловой
88'
Гвадалахара (жен) - Угловой
90+8'
Атлас - Женщины - Угловой
Превью матча Атлас - Женщины — Гвадалахара (жен)
Статистика матча
Атаки
72
78
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
7
12
Удары в створ ворот
1
6
Комментарии к матчу