Смотреть онлайн Хуарес - Толука (жен) 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: Хуарес — Толука (жен), 7 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Benito Juarez.
Превью матча Хуарес — Толука (жен)
Команда Хуарес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0. Команда Толука (жен), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-2. Команда Хуарес в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Толука (жен) забивает 1, пропускает 0.