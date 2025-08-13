13.08.2025
Смотреть онлайн Керетаро (жен) - Пачука (жен) 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: Керетаро (жен) — Пачука (жен), 6 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Коррегидора де Кверетаро.
МСК, 6 тур, Стадион: Коррегидора де Кверетаро
Женский чемпионат Мексики по футболу
Текстовая трансляция
18'
Керетаро (жен) - Угловой
20'
Керетаро (жен) - Угловой
20'
Керетаро (жен) - Угловой
20'
Керетаро (жен) - Угловой
31'
Pachuca Women - Угловой
37'
Керетаро (жен) - 1-ый Гол
42'
Pachuca Women - Угловой
44'
Pachuca Women - Угловой
45+3'
Pachuca Women - Угловой
45+3'
Pachuca Women - Угловой
47'
Pachuca Women - Угловой
54'
Pachuca Women - Угловой
60'
Керетаро (жен) - 2-ой Гол
71'
Pachuca Women - Угловой
73'
Pachuca Women - Угловой
75'
Pachuca Women - 3-ий Гол
85'
Pachuca Women - 4-ый Гол
89'
Pachuca Women - Угловой
90+2'
Pachuca Women - Угловой
Превью матча Керетаро (жен) — Пачука (жен)
Статистика матча
Владение мячом
38%
62%
Атаки
86
158
Угловые
4
11
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
2
