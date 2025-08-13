Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Керетаро (жен) - Пачука (жен) 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: Керетаро (жен)Пачука (жен), 6 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Коррегидора де Кверетаро.

МСК, 6 тур, Стадион: Коррегидора де Кверетаро
Женский чемпионат Мексики по футболу
Керетаро (жен)
37'
60'
Завершен
2 : 2
13 августа 2025
Пачука (жен)
75'
85'
Керетаро (жен) icon
37'
Счет после первого тайма 1:0
Керетаро (жен) icon
60'
Pachuca Women icon
75'
Pachuca Women icon
85'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Керетаро (жен) - Угловой
20'
Угловой
Керетаро (жен) - Угловой
20'
Угловой
Керетаро (жен) - Угловой
20'
Угловой
Керетаро (жен) - Угловой
31'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
37'
Керетаро (жен) - 1-ый Гол
42'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
44'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
45+3'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
45+3'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
54'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
60'
Керетаро (жен) - 2-ой Гол
71'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
73'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
75'
Pachuca Women - 3-ий Гол
85'
Pachuca Women - 4-ый Гол
89'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
90+2'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Керетаро (жен) — Пачука (жен)

Статистика матча

Владение мячом
Керетаро (жен) Керетаро (жен)
38%
Пачука (жен) Пачука (жен)
62%
Атаки
86
158
Угловые
4
11
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
2
Игры 6 тур
03.02.2026
Santos Laguna (W)
1:5
Monterrey (W)
Завершен
02.02.2026
Пачука (Ж)
2:2
Tigres UANL (W)
Завершен
01.02.2026
Club America (W)
5:1
Unam Pumas (W)
Завершен
01.02.2026
Tijuana (W)
3:0
Puebla (W)
Завершен
01.02.2026
Mazatlan FC (W)
5:0
Necaxa (W)
Завершен
01.02.2026
Cruz Azul (W)
3:1
Queretaro (W)
Завершен
31.01.2026
Atlas (W)
2:2
Atletico San Luis (W)
Завершен
31.01.2026
Toluca (W)
3:2
Juarez FC (W)
Завершен
Комментарии к матчу
