11.07.2025

Смотреть онлайн Мельбурн Найтс - Оукли Кэннонс 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAustralia NPL Victoria: Мельбурн НайтсОукли Кэннонс, 17 тур . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Knights Stadium.

МСК, 17 тур, Стадион: Knights Stadium
Australia NPL Victoria
Мельбурн Найтс
4'
32'
63'
Завершен
3 : 3
11 июля 2025
Оукли Кэннонс
6'
20'
73'
Смотреть онлайн
Мельбурн Найтс icon
4'
Оукли Кэннонс icon
6'
Оукли Кэннонс icon
20'
Мельбурн Найтс icon
32'
Счет после первого тайма 2:2
Мельбурн Найтс icon
63'
Оукли Кэннонс icon
73'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
4'
Мельбурн Найтс - 1-ый Гол
6'
Оукли Кэннонс - 2-ой Гол
9'
Угловой
Мельбурн Найтс - Угловой
20'
Оукли Кэннонс - 3-ий Гол
24'
Угловой
Оукли Кэннонс - Угловой
25'
Угловой
Оукли Кэннонс - Угловой
25'
Угловой
Оукли Кэннонс - Угловой
32'
Мельбурн Найтс - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
63'
Мельбурн Найтс - 5-ый Гол
70'
Угловой
Мельбурн Найтс - Угловой
73'
Оукли Кэннонс - 6-ый Гол
75'
Угловой
Оукли Кэннонс - Угловой
85'
Угловой
Оукли Кэннонс - Угловой
90+5'
Угловой
Мельбурн Найтс - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча Мельбурн Найтс — Оукли Кэннонс

Статистика матча

Владение мячом
Мельбурн Найтс Мельбурн Найтс
50%
Оукли Кэннонс Оукли Кэннонс
50%
Атаки
69
86
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
6
4
