11.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia NPL Victoria: Мельбурн Найтс — Оукли Кэннонс, 17 тур . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Knights Stadium.
МСК, 17 тур, Стадион: Knights Stadium
Australia NPL Victoria
Мельбурн Найтс
4'
32'
63'
Завершен
3 : 3
11 июля 2025
Оукли Кэннонс
6'
20'
73'
Оукли Кэннонс
20'
Мельбурн Найтс
32'
Счет после первого тайма 2:2
Мельбурн Найтс
63'
Оукли Кэннонс
73'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
4'
Мельбурн Найтс - 1-ый Гол
6'
Оукли Кэннонс - 2-ой Гол
9'
Мельбурн Найтс - Угловой
20'
Оукли Кэннонс - 3-ий Гол
24'
Оукли Кэннонс - Угловой
25'
Оукли Кэннонс - Угловой
25'
Оукли Кэннонс - Угловой
32'
Мельбурн Найтс - 4-ый Гол
63'
Мельбурн Найтс - 5-ый Гол
70'
Мельбурн Найтс - Угловой
73'
Оукли Кэннонс - 6-ый Гол
75'
Оукли Кэннонс - Угловой
85'
Оукли Кэннонс - Угловой
90+5'
Мельбурн Найтс - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
69
86
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
6
4
