Смотреть онлайн Мельбурн Найтс - Оукли Кэннонс 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia NPL Victoria: Мельбурн Найтс — Оукли Кэннонс, 17 тур . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Knights Stadium.