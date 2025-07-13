13.07.2025
Смотреть онлайн Хуарес - Атлас - Женщины 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: Хуарес — Атлас - Женщины, 1 тур . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Benito Juarez.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Olimpico Benito Juarez
Женский чемпионат Мексики по футболу
Хуарес
32'
Завершен
1 : 1
13 июля 2025
Атлас - Женщины
57'
Текстовая трансляция
27'
Атлас - Женщины - Угловой
32'
Хуарес - 1-ый Гол
42'
Хуарес - Угловой
45+1'
Атлас - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
54'
Хуарес - Угловой
57'
Атлас - Женщины - 2-ой Гол
73'
Хуарес - Угловой
74'
Хуарес - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Хуарес — Атлас - Женщины
Статистика матча
Атаки
53
53
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу