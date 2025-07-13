Фрибет 15000₽
13.07.2025

Смотреть онлайн Хуарес - Атлас - Женщины 13.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: ХуаресАтлас - Женщины, 1 тур . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Benito Juarez.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Olimpico Benito Juarez
Женский чемпионат Мексики по футболу
Хуарес
32'
Завершен
1 : 1
13 июля 2025
Атлас - Женщины
57'
Смотреть онлайн
Хуарес icon
32'
Счет после первого тайма 1:0
Атлас - Женщины icon
57'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
27'
Угловой
Атлас - Женщины - Угловой
32'
Хуарес - 1-ый Гол
42'
Угловой
Хуарес - Угловой
45+1'
Угловой
Атлас - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
54'
Угловой
Хуарес - Угловой
57'
Атлас - Женщины - 2-ой Гол
73'
Угловой
Хуарес - Угловой
74'
Угловой
Хуарес - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Хуарес — Атлас - Женщины

Статистика матча

Атаки
53
53
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
2
2
Игры 1 тур
07.01.2026
Mazatlan FC (W)
3:2
Juarez FC (W)
Завершен
07.01.2026
Atlas (W)
0:3
Пачука (Ж)
Завершен
06.01.2026
Santos Laguna (W)
1:2
Club America (W)
Завершен
06.01.2026
Leon (W)
0:5
Cruz Azul (W)
Завершен
06.01.2026
Toluca (W)
5:3
Tijuana (W)
Завершен
05.01.2026
Monterrey (W)
4:0
Puebla (W)
Завершен
05.01.2026
Necaxa (W)
1:4
Tigres UANL (W)
Завершен
04.01.2026
Unam Pumas (W)
4:1
Queretaro (W)
Завершен
04.01.2026
Chivas Guadalajara (W)
2:0
Atletico San Luis (W)
Завершен
Комментарии к матчу
