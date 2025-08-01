Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Пачука (жен) - УНАМ (жен) 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: Пачука (жен)УНАМ (жен), 2 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мигель Идалго.

МСК, 2 тур, Стадион: Мигель Идалго
Женский чемпионат Мексики по футболу
Пачука (жен)
12'
15'
Завершен
1 : 1
01 августа 2025
УНАМ (жен)
Смотреть онлайн
Unam Pumas Women icon
12'
Pachuca Women icon
15'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
12'
Unam Pumas Women - 1-ый Гол
15'
Pachuca Women - 2-ой Гол
25'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
29'
Угловой
Unam Pumas Women - Угловой
32'
Угловой
Unam Pumas Women - Угловой
43'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
48'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
50'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
70'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
77'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
77'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
88'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Пачука (жен) — УНАМ (жен)

Статистика матча

Атаки
95
73
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
10
4
Игры 2 тур
13.01.2026
Mazatlan FC (W)
2:1
Santos Laguna (W)
Завершен
13.01.2026
Toluca (W)
2:0
Atlas (W)
Завершен
12.01.2026
Пачука (Ж)
4:0
Queretaro (W)
Завершен
12.01.2026
Monterrey (W)
5:0
Necaxa (W)
Завершен
11.01.2026
Tijuana (W)
0:0
Club America (W)
Завершен
11.01.2026
Juarez FC (W)
1:0
Leon (W)
Завершен
11.01.2026
Cruz Azul (W)
0:0
Chivas Guadalajara (W)
Завершен
10.01.2026
Atletico San Luis (W)
1:1
Unam Pumas (W)
Завершен
Комментарии к матчу
