01.08.2025
Смотреть онлайн Пачука (жен) - УНАМ (жен) 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: Пачука (жен) — УНАМ (жен), 2 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мигель Идалго.
МСК, 2 тур, Стадион: Мигель Идалго
Женский чемпионат Мексики по футболу
Пачука (жен)
12'
15'
Завершен
1 : 1
01 августа 2025
Текстовая трансляция
12'
Pachuca Women - Угловой
12'
Unam Pumas Women - 1-ый Гол
15'
Pachuca Women - 2-ой Гол
25'
Pachuca Women - Угловой
29'
Unam Pumas Women - Угловой
32'
Unam Pumas Women - Угловой
43'
Pachuca Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
48'
Pachuca Women - Угловой
50'
Pachuca Women - Угловой
70'
Pachuca Women - Угловой
77'
Pachuca Women - Угловой
77'
Pachuca Women - Угловой
88'
Pachuca Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Пачука (жен) — УНАМ (жен)
Статистика матча
Атаки
95
73
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
10
4
