Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.07.2025

Смотреть онлайн Монтеррей (жен) - Керетаро (жен) 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: Монтеррей (жен)Керетаро (жен), 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio BBVA Bancomer.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio BBVA Bancomer
Женский чемпионат Мексики по футболу
Монтеррей (жен)
4'
18'
40'
45+2'
Завершен
4 : 2
26 июля 2025
Керетаро (жен)
78'
89'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Монтеррей (жен) icon
4'
Монтеррей (жен) icon
18'
Монтеррей (жен) icon
40'
Монтеррей (жен) icon
45+2'
Счет после первого тайма 4:0
Керетаро (жен) icon
78'
Керетаро (жен) icon
89'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
4'
Монтеррей (жен) - 1-ый Гол
6'
Угловой
Монтеррей (жен) - Угловой
18'
Монтеррей (жен) - 2-ой Гол
37'
Угловой
Монтеррей (жен) - Угловой
40'
Монтеррей (жен) - 3-ий Гол
42'
Угловой
Монтеррей (жен) - Угловой
45+2'
Монтеррей (жен) - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 4:0
52'
Угловой
Керетаро (жен) - Угловой
63'
Угловой
Монтеррей (жен) - Угловой
73'
Угловой
Керетаро (жен) - Угловой
74'
Угловой
Керетаро (жен) - Угловой
78'
Керетаро (жен) - 5-ый Гол
89'
Керетаро (жен) - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча Монтеррей (жен) — Керетаро (жен)

Команда Монтеррей (жен) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0.

Статистика матча

Атаки
74
30
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
12
2
Удары в створ ворот
15
5
Игры 3 тур
18.01.2026
Chivas Guadalajara (W)
1:0
Santos Laguna (W)
Завершен
18.01.2026
Queretaro (W)
0:1
Monterrey (W)
Завершен
18.01.2026
Club America (W)
6:0
Necaxa (W)
Завершен
17.01.2026
Puebla (W)
0:1
Toluca (W)
Завершен
17.01.2026
Leon (W)
1:1
Tigres UANL (W)
Завершен
17.01.2026
Atlas (W)
1:2
Tijuana (W)
Завершен
17.01.2026
Juarez FC (W)
1:0
Atletico San Luis (W)
Завершен
17.01.2026
Unam Pumas (W)
3:0
Mazatlan FC (W)
Завершен
17.01.2026
Cruz Azul (W)
1:0
Пачука (Ж)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Вильярреал Вильярреал
Реал Мадрид Реал Мадрид
24 Января
23:00
Марсель Марсель
Ланс Ланс
24 Января
23:05
Лечче Лечче
Лацио Лацио
24 Января
22:45
Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Никс
Филадельфия Севенти Сиксерс Филадельфия Севенти Сиксерс
24 Января
23:10
Будучност Будучност
КК Босна КК Босна
24 Января
23:00
Ле Портель Ле Портель
Париж Париж
24 Января
22:30
Модена Модена
Пьяченца Пьяченца
24 Января
23:00
ОХ Левен ОХ Левен
Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
24 Января
22:45
9z Team 9z Team
Gaimin Gladiators Gaimin Gladiators
24 Января
22:30
Fluxo W7M Fluxo W7M
paiN Gaming paiN Gaming
24 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA