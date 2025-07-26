Смотреть онлайн Монтеррей (жен) - Керетаро (жен) 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: Монтеррей (жен) — Керетаро (жен), 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio BBVA Bancomer.
Превью матча Монтеррей (жен) — Керетаро (жен)
Команда Монтеррей (жен) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0.