05.08.2025

Смотреть онлайн Саншайн Кост Уондерерс - Истерн Сабербс 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияФутбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Саншайн Кост УондерерсИстерн Сабербс, 6 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Ballinger Park.

МСК, 6 тур, Стадион: Ballinger Park
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Саншайн Кост Уондерерс
4'
Отменен
1 : 0
05 августа 2025
Истерн Сабербс
Саншайн Кост Уондерерс icon
4'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Саншайн Кост Уондерерс - Угловой
4'
Саншайн Кост Уондерерс - 1-ый Гол
6'
Угловой
Истерн Сабербс - Угловой
9'
Угловой
Истерн Сабербс - Угловой
10'
Угловой
Саншайн Кост Уондерерс - Угловой

Превью матча Саншайн Кост Уондерерс — Истерн Сабербс

История последних встреч

Саншайн Кост Уондерерс
Саншайн Кост Уондерерс
Истерн Сабербс
Саншайн Кост Уондерерс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.08.2025
Саншайн Кост Уондерерс
Саншайн Кост Уондерерс
1:5
Истерн Сабербс
Истерн Сабербс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Саншайн Кост Уондерерс Саншайн Кост Уондерерс
51%
Истерн Сабербс Истерн Сабербс
49%
Атаки
14
22
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
0
2
Удары в створ ворот
1
1
Комментарии к матчу
