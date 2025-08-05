05.08.2025
Смотреть онлайн Саншайн Кост Уондерерс - Истерн Сабербс 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Саншайн Кост Уондерерс — Истерн Сабербс, 6 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Ballinger Park.
МСК, 6 тур, Стадион: Ballinger Park
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Отменен
1 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
2'
Саншайн Кост Уондерерс - Угловой
4'
Саншайн Кост Уондерерс - 1-ый Гол
6'
Истерн Сабербс - Угловой
9'
Истерн Сабербс - Угловой
10'
Саншайн Кост Уондерерс - Угловой
Превью матча Саншайн Кост Уондерерс — Истерн Сабербс
История последних встреч
Саншайн Кост Уондерерс
Истерн Сабербс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.08.2025
Саншайн Кост Уондерерс
1:5
Истерн Сабербс
Статистика матча
Владение мячом
49%
Атаки
14
22
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
0
2
Удары в створ ворот
1
1
Комментарии к матчу