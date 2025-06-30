Фрибет 15000₽
30.06.2025

Смотреть онлайн Стронгест - Университарио Де Винто 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: СтронгестУниверситарио Де Винто, 12 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эрнандо Силес.

МСК, 12 тур, Стадион: Эрнандо Силес
Bolivia Primera Division
Стронгест
Joel Amoroso 34'
Joaquin Lencinas 55'
Juan Sinforiano Godoy Vinales 89'
Завершен
3 : 2
30 июня 2025
Университарио Де Винто
Рауль Кастро 38'
Агустин Хара 80'
Joel Amoroso icon
34'
Рауль Кастро icon
38'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,2
Joaquin Lencinas icon
55'
Агустин Хара icon
80'
Juan Sinforiano Godoy Vinales icon
89'
Матч закончился со счётом 3:2 : 3,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Стронгест - Угловой
23'
Угловой
Стронгест - Угловой
31'
Угловой
Стронгест - Угловой
34'
Joel Amoroso - 1-ый Гол
38'
Рауль Кастро - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
Стронгест - Угловой
45+4'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 3,2
50'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
55'
Lencinas - 3-ий Гол
60'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
64'
Угловой
Стронгест - Угловой
66'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
78'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
80'
Агустин Хара - 4-ый Гол
89'
Juan Sinforiano Godoy Vinales - 5-ый Гол
90+6'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2 : 3,2

Превью матча Стронгест — Университарио Де Винто

Команда Стронгест в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Университарио Де Винто, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-1. Команда Стронгест в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Университарио Де Винто забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 декабря 2025 на поле команды Университарио Де Винто, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Стронгест
Стронгест
Университарио Де Винто
Стронгест
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
05.12.2025
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
0:1
Стронгест
Стронгест
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Стронгест Стронгест
50%
Университарио Де Винто Университарио Де Винто
50%
Атаки
81
76
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
13
14
Удары в створ ворот
6
8
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA