Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division : Стронгест — Университарио Де Винто , 12 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эрнандо Силес .

Превью матча Стронгест — Университарио Де Винто

Команда Стронгест в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Университарио Де Винто, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-1. Команда Стронгест в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Университарио Де Винто забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 декабря 2025 на поле команды Университарио Де Винто, в том матче победу одержали гостьи.