29.06.2025

Смотреть онлайн Мексика - Саудовская Аравия 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: МексикаСаудовская Аравия, 3 тур . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Университета Финикса. Судить этот матч будет Lukasz Szpala.

МСК, 3 тур, Стадион: Стадион Университета Финикса
КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу
Мексика
Алексис Вега 49'
Abdullah Madu 81'
Завершен
2 : 0
29 июня 2025
Саудовская Аравия
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Алексис Вега icon
49'
Abdullah Madu icon
81'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Мексика - Угловой
22'
Угловой
Мексика - Угловой
28'
Угловой
Мексика - Угловой
31'
Угловой
Мексика - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Алексис Вега - 1-ый Гол
58'
Угловой
Мексика - Угловой
68'
Угловой
Мексика - Угловой
73'
Угловой
Мексика - Угловой
81'
Madu - 2-ой Гол
86'
Угловой
Саудовская Аравия - Угловой
88'
Угловой
Саудовская Аравия - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Мексика — Саудовская Аравия

Мексика Мексика
1
Мексика
Angel Malagon
22
США
Джулиан Араухо
4
Мексика
Эдсон Альварес
5
Мексика
Хоан Васкес
23
Мексика
Хесус Гальярдо
14
Мексика
Marcel Ruiz
6
Мексика
Erik Lira
7
Мексика
Gilberto Rafael Mora Zambrano
25
Мексика
Roberto Alvarado
9
Мексика
Рауль Хименес
10
Мексика
Алексис Вега
Тренер
Мексика
Хавьер Агуирре
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
1
Саудовская Аравия
Nawaf Al-Aqidi
26
Саудовская Аравия
Ali Majrashi
12
Саудовская Аравия
Сауд Абдулхамид
4
Саудовская Аравия
Абдулела Аль-Амри
5
Саудовская Аравия
Abdullah Madu
13
Саудовская Аравия
Nawaf Al Boushail
24
Саудовская Аравия
Abdulrahman Alobud
6
Саудовская Аравия
Ali Alhassan
16
Саудовская Аравия
Ziyad Mubarak Aljohani
9
Саудовская Аравия
Ферас Альбрикан
11
Саудовская Аравия
Салех Хавьер
Тренер
Франция
Эрве Ренар

Статистика матча

Владение мячом
Мексика Мексика
60%
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
40%
Атаки
100
81
Угловые
7
2
Фолы
17
13
Удары (всего)
9
1
Удары мимо ворот
9
1
Удары в створ ворот
6
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Lukasz Szpala (США).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 5 матчей) Lukasz Szpala назначал пенальти

Игры 3 тур
30.06.2025
США
6:5
Коста-Рика
Завершен
29.06.2025
Канада
1:1
Гватемала
Завершен
29.06.2025
Мексика
2:0
Саудовская Аравия
Завершен
Комментарии к матчу
