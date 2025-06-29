Смотреть онлайн Мексика - Саудовская Аравия 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: Мексика — Саудовская Аравия, 3 тур . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Университета Финикса. Судить этот матч будет Lukasz Szpala.
Превью матча Мексика — Саудовская Аравия
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Lukasz Szpala (США).
За последние 5 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 5 матчей) Lukasz Szpala назначал пенальти