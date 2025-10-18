Смотреть онлайн Спартак Трнава - Слован Братислава 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Чемпионат Словакии по футболу. Суперлига: Спартак Трнава — Слован Братислава, 11 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Антона Малатинского. Судить этот матч будет Erik Gemzicky.
Превью матча Спартак Трнава — Слован Братислава
Команда Спартак Трнава в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-8. Команда Слован Братислава, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-15. Команда Спартак Трнава в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Слован Братислава забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Erik Gemzicky (Словакия).
За последние 3 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 0% (0 из 3 матчей) Erik Gemzicky назначал пенальти