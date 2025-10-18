Превью матча Спартак Трнава — Слован Братислава

Команда Спартак Трнава в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-8. Команда Слован Братислава, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-15. Команда Спартак Трнава в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Слован Братислава забивает 2, пропускает 2.