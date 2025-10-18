Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Спартак Трнава - Слован Братислава 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияЧемпионат Словакии по футболу. Суперлига: Спартак ТрнаваСлован Братислава, 11 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Антона Малатинского. Судить этот матч будет Erik Gemzicky.

МСК, 11 тур, Стадион: Стадион имени Антона Малатинского
Чемпионат Словакии по футболу. Суперлига
Спартак Трнава
Отменен
0 : 0
18 октября 2025
Слован Братислава
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Spartak Trnava - Угловой

Превью матча Спартак Трнава — Слован Братислава

Команда Спартак Трнава в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-8. Команда Слован Братислава, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-15. Команда Спартак Трнава в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Слован Братислава забивает 2, пропускает 2.

Спартак Трнава Спартак Трнава
18
Нигерия
Хиллари Гонг
14
Чехия
Милош Кратохвил
19
Словакия
Timotej Kudlicka
2
Швеция
Patrick Nwadike
3
Хорватия
Роко Юрескин
4
Чехия
Либор Холик
8
Грузия
Giorgi Moistsrapeshvili
15
Сербия
Лазар Стойсавлевич
12
Нигерия
Абдулрахман Тайво
1
Словения
Ziga Frelih
52
Словакия
Эрик Сабо
Тренер
Чехия
Michal Scasny
Слован Братислава Слован Братислава
7
Словакия
Владимир Вайсс
28
Панама
Сезар Блэкман
57
Португалия
Sandro Cruz
97
Гана
Kelvin Ofori
77
Украина
Данило Игнатенко
44
Словакия
Матус Мачик
12
Словения
Кенан Бажрич
99
Словения
Андраз Спорар
6
Австрия
Кевин Виммер
8
Словакия
Artur Gajdos
18
Словакия
Nino Marcelli
Тренер
Словакия
Владимир Вейсс

Статистика матча

Владение мячом
Спартак Трнава Спартак Трнава
55%
Слован Братислава Слован Братислава
45%
Атаки
0
0
Угловые
1
0
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Erik Gemzicky (Словакия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Erik Gemzicky назначал пенальти

Игры 11 тур
18.10.2025
Спартак Трнава
0:0
Слован Братислава
Отменен
18.10.2025
ММФК Ружомберок
0:1
Комарно
Завершен
18.10.2025
Тренчин
1:1
Скалица
Завершен
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA