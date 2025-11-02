Смотреть онлайн Глогов - Висла 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши. Первый дивизион: Глогов — Висла, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Chrobry Glogow.
Превью матча Глогов — Висла
Команда Глогов в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-12. Команда Висла, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-10. Команда Глогов в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Висла забивает 2, пропускает 1.