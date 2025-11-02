Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Глогов - Висла 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши. Первый дивизион: ГлоговВисла, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Chrobry Glogow.

МСК, 15 тур, Стадион: Stadion Chrobry Glogow
Чемпионат Польши. Первый дивизион
Глогов
Завершен
0 : 1
02 ноября 2025
Висла
25'
Висла icon
25'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,4
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,4
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Глогов - Угловой
13'
Угловой
Висла - Угловой
14'
Угловой
Висла - Угловой
15'
Угловой
Висла - Угловой
17'
Угловой
Глогов - Угловой
19'
Угловой
Висла - Угловой
25'
Висла - 1-ый Гол
30'
Угловой
Висла - Угловой
31'
Угловой
Висла - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,4
52'
Угловой
Висла - Угловой
54'
Угловой
Висла - Угловой
63'
Угловой
Висла - Угловой
63'
Угловой
Висла - Угловой
68'
Угловой
Висла - Угловой
80'
Угловой
Висла - Угловой
84'
Угловой
Глогов - Угловой
87'
Угловой
Глогов - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,4

Превью матча Глогов — Висла

Команда Глогов в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-12. Команда Висла, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-10. Команда Глогов в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Висла забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Глогов Глогов
49%
Висла Висла
51%
Атаки
78
78
Угловые
4
12
Удары мимо ворот
3
11
Удары в створ ворот
3
7
Игры 15 тур
05.11.2025
Пуща Неполомице
1:1
Сталь Мелец
Завершен
02.11.2025
Глогов
0:1
Висла
Завершен
31.10.2025
Рух
2:1
Тыши
Завершен
31.10.2025
Гурник Ленчна
1:2
Полония Варшава
Завершен
Комментарии к матчу
