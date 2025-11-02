Смотреть онлайн Балтика - Ахмат 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия - Премьер-лига: Балтика — Ахмат, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kaliningrad Stadium. Судить этот матч будет Ivan Abrosimov.
Превью матча Балтика — Ахмат
Команда Балтика в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-7. Команда Ахмат, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Балтика в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ахмат забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ivan Abrosimov (Россия).
За последние 7 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Ivan Abrosimov назначал пенальти