02.11.2025

Смотреть онлайн Балтика - Ахмат 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияРоссия - Премьер-лига: БалтикаАхмат, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kaliningrad Stadium. Судить этот матч будет Ivan Abrosimov.

МСК, 14 тур, Стадион: Kaliningrad Stadium
Россия - Премьер-лига
Балтика
Завершен
2 : 0
02 ноября 2025
Ахмат
Смотреть онлайн
Превью матча Балтика — Ахмат

Команда Балтика в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-7. Команда Ахмат, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Балтика в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ахмат забивает 2, пропускает 1.

Балтика Балтика
67
Россия
Максим Бориско
2
Россия
Sergei Varatynov
25
Украина
Александр Филин
16
Колумбия
Kevin Andrade
17
Россия
Vladislav Vladimirovich Saus
5
Марокко
Aymane Mourid
26
Россия
Ivan Belikov
69
Россия
Irakli Manelov
73
Россия
Maksim Petrov
91
Колумбия
Brayan Gil
19
Россия
Sergey Pryakhin
Тренер
Россия
Андрей Талалаев
Ахмат Ахмат
88
Грузия
Гиорги Шелия
81
Россия
Максим Сидоров
90
Сенегал
Ousame Ndong
75
Тунис
Nader Ghandri
8
Сербия
Мирослав Богошавач
42
Ангола
Manuel Keliano
11
Бразилия
Исмаэл Силва Лима
20
Казахстан
Maksim Samorodov
17
Ангола
Эгаш Касинтура
7
Россия
Лечи Садулаев
77
Россия
Георгий Мелкадзе
Тренер
Россия
Станислав Черчесов

Статистика матча

Владение мячом
Балтика Балтика
52%
Ахмат Ахмат
48%
Атаки
87
80
Угловые
4
3
Фолы
20
14
Удары (всего)
13
10
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
7
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ivan Abrosimov (Россия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Ivan Abrosimov назначал пенальти

