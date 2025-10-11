Смотреть онлайн Камбюр - Де Графсхап 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эрстедивизи: Камбюр — Де Графсхап, 12 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kooi Stadion.
Превью матча Камбюр — Де Графсхап
Команда Камбюр в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-15. Команда Де Графсхап, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-15. Команда Камбюр в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Де Графсхап забивает 2, пропускает 2.