11.10.2025

Смотреть онлайн Камбюр - Де Графсхап 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Эрстедивизи: КамбюрДе Графсхап, 12 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kooi Stadion.

МСК, 12 тур, Стадион: Kooi Stadion
Нидерланды - Эрстедивизи
Камбюр
45+1'
87'
Завершен
2 : 0
11 октября 2025
Де Графсхап
Камбюр icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Камбюр icon
87'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Камбюр - Угловой
20'
Угловой
Де Графсхап - Угловой
29'
Угловой
Камбюр - Угловой
43'
Угловой
Камбюр - Угловой
44'
Угловой
Камбюр - Угловой
45+1'
Камбюр - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
50'
Угловой
Камбюр - Угловой
55'
Угловой
Камбюр - Угловой
78'
Угловой
Камбюр - Угловой
79'
Угловой
Камбюр - Угловой
87'
Угловой
Камбюр - Угловой
87'
Камбюр - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3

Превью матча Камбюр — Де Графсхап

Команда Камбюр в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-15. Команда Де Графсхап, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-15. Команда Камбюр в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Де Графсхап забивает 2, пропускает 2.

Камбюр Камбюр
1
Нидерланды
Thijs Janssen
26
Нидерланды
Tyrique Mercera
3
Нидерланды
Floris Smand
20
Нидерланды
Bryant Nieling
16
Финляндия
Tomas Galvez
28
Нидерланды
Ники Соурен
17
Нидерланды
Matthias Nartey
7
Нидерланды
Remco Balk
10
Нидерланды
Марк Диемерс
11
Нидерланды
Ильяс Альхафт
18
Германия
Tony Rolke
Тренер
Нидерланды
Хенк де Йонг
Де Графсхап Де Графсхап
1
Нидерланды
Ties Wieggers
22
Кабо-Верде
Джеффри Фортес
4
Нидерланды
Maas Willemsen
20
Нидерланды
Rio Hillen
5
Нидерланды
Levi Schoppema
8
Нидерланды
Donny Warmerdam
33
Нидерланды
Реувен Нимейер
37
Португалия
Wanya Marcal Madivadua
7
Нидерланды
Tristan Van Gilst
9
Швеция
Jack Cooper Love
26
Нидерланды
Ральф Сеунтьенс
Тренер
Нидерланды
Маринус Дейкхейзен

Статистика матча

Владение мячом
Камбюр Камбюр
71%
Де Графсхап Де Графсхап
29%
Атаки
138
46
Угловые
9
1
Фолы
8
15
Удары (всего)
17
4
Удары мимо ворот
12
4
Удары в створ ворот
10
2
Игры 12 тур
21.10.2025
Маастрихт
3:2
Витесс
Завершен
21.10.2025
Ден Босх
1:0
Хельмонд
Завершен
21.10.2025
ТОП Осс
1:1
Й. Аякс Амстердам
Завершен
20.10.2025
Й. АЗ Алкмар
4:0
Виллем II
Завершен
20.10.2025
Й. ПСВ Эйндховен
0:3
Ден Хааг
Завершен
20.10.2025
Рода
2:0
Алмере
Завершен
11.10.2025
Камбюр
2:0
Де Графсхап
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA