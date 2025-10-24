Смотреть онлайн Алмере - Й. АЗ Алкмар 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эрстедивизи: Алмере — Й. АЗ Алкмар, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Янмар.
Превью матча Алмере — Й. АЗ Алкмар
Команда Алмере в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 17-17. Команда Й. АЗ Алкмар, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 15-21. Команда Алмере в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Й. АЗ Алкмар забивает 2, пропускает 2.