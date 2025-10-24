Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Алмере - Й. АЗ Алкмар 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Эрстедивизи: АлмереЙ. АЗ Алкмар, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Янмар.

МСК, 13 тур, Стадион: Стадион Янмар
Нидерланды - Эрстедивизи
Алмере
41'
Завершен
1 : 3
24 октября 2025
Й. АЗ Алкмар
22'
49'
60'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Й. АЗ Алкмар icon
22'
Almere City icon
41'
Счет после первого тайма 1:1
Й. АЗ Алкмар icon
49'
Й. АЗ Алкмар icon
60'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Almere City - Угловой
11'
Угловой
Almere City - Угловой
17'
Угловой
Almere City - Угловой
18'
Угловой
Almere City - Угловой
22'
Й. АЗ Алкмар - 1-ый Гол
31'
Угловой
Almere City - Угловой
41'
Almere City - 2-ой Гол
45'
Угловой
Almere City - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
47'
Угловой
Almere City - Угловой
49'
Й. АЗ Алкмар - 3-ий Гол
60'
Й. АЗ Алкмар - 4-ый Гол
72'
Угловой
Almere City - Угловой
74'
Угловой
Almere City - Угловой
74'
Угловой
Almere City - Угловой
79'
Угловой
Й. АЗ Алкмар - Угловой
84'
Угловой
Й. АЗ Алкмар - Угловой
90+2'
Угловой
Almere City - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Алмере — Й. АЗ Алкмар

Команда Алмере в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 17-17. Команда Й. АЗ Алкмар, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 15-21. Команда Алмере в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Й. АЗ Алкмар забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Алмере Алмере
53%
Й. АЗ Алкмар Й. АЗ Алкмар
47%
Атаки
118
73
Угловые
11
2
Удары мимо ворот
11
6
Удары в створ ворот
5
5
Игры 13 тур
26.10.2025
Виллем II
2:2
Маастрихт
Завершен
24.10.2025
Витесс
2:2
Рода
Завершен
24.10.2025
Алмере
1:3
Й. АЗ Алкмар
Завершен
24.10.2025
Де Графсхап
3:2
Й. ПСВ Эйндховен
Завершен
24.10.2025
Эйндховен
0:1
Венло
Завершен
24.10.2025
Хельмонд
1:2
Дордрехт
Завершен
24.10.2025
Й. Аякс Амстердам
0:1
Эммен
Завершен
24.10.2025
Й. Утрехт
0:0
ТОП Осс
Завершен
24.10.2025
Валвейк
4:2
Камбюр
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA