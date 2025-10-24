Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Де Графсхап - Й. ПСВ Эйндховен 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Эрстедивизи: Де ГрафсхапЙ. ПСВ Эйндховен, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Де Вийверберг.

МСК, 13 тур, Стадион: Де Вийверберг
Нидерланды - Эрстедивизи
Де Графсхап
59'
77'
87'
Завершен
3 : 2
24 октября 2025
Й. ПСВ Эйндховен
53'
57'
Счет после первого тайма 0:0
Й. ПСВ Эйндховен icon
53'
Й. ПСВ Эйндховен icon
57'
Де Графсхап icon
59'
Де Графсхап icon
77'
Де Графсхап icon
87'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Й. ПСВ Эйндховен - Угловой
6'
Угловой
Де Графсхап - Угловой
7'
Угловой
Де Графсхап - Угловой
11'
Угловой
Й. ПСВ Эйндховен - Угловой
12'
Угловой
Й. ПСВ Эйндховен - Угловой
20'
Угловой
Де Графсхап - Угловой
30'
Угловой
Де Графсхап - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Й. ПСВ Эйндховен - Угловой
53'
Й. ПСВ Эйндховен - 1-ый Гол
55'
Угловой
Де Графсхап - Угловой
57'
Й. ПСВ Эйндховен - 2-ой Гол
59'
Де Графсхап - 3-ий Гол
61'
Угловой
Де Графсхап - Угловой
77'
Де Графсхап - 4-ый Гол
87'
Де Графсхап - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
Й. ПСВ Эйндховен - Угловой
90+3'
Угловой
Де Графсхап - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Де Графсхап — Й. ПСВ Эйндховен

Команда Де Графсхап в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-16. Команда Й. ПСВ Эйндховен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-17. Команда Де Графсхап в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Й. ПСВ Эйндховен забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Де Графсхап Де Графсхап
52%
Й. ПСВ Эйндховен Й. ПСВ Эйндховен
48%
Атаки
98
114
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
20
16
Удары в створ ворот
15
8
