Смотреть онлайн Де Графсхап - Й. ПСВ Эйндховен 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эрстедивизи: Де Графсхап — Й. ПСВ Эйндховен, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Де Вийверберг.
Превью матча Де Графсхап — Й. ПСВ Эйндховен
Команда Де Графсхап в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-16. Команда Й. ПСВ Эйндховен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-17. Команда Де Графсхап в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Й. ПСВ Эйндховен забивает 2, пропускает 2.