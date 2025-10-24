Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эрстедивизи : Де Графсхап — Й. ПСВ Эйндховен , 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Де Вийверберг .

Превью матча Де Графсхап — Й. ПСВ Эйндховен

Команда Де Графсхап в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-16. Команда Й. ПСВ Эйндховен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-17. Команда Де Графсхап в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Й. ПСВ Эйндховен забивает 2, пропускает 2.