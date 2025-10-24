Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Эйндховен - Венло 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Эрстедивизи: ЭйндховенВенло, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ян Лоуэрс.

МСК, 13 тур, Стадион: Ян Лоуэрс
Нидерланды - Эрстедивизи
Эйндховен
Завершен
0 : 1
24 октября 2025
Венло
74'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Венло icon
74'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Эйндховен - Угловой
28'
Угловой
Венло - Угловой
44'
Угловой
Эйндховен - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Угловой
Эйндховен - Угловой
54'
Угловой
Венло - Угловой
66'
Угловой
Эйндховен - Угловой
74'
Венло - 1-ый Гол
89'
Угловой
Эйндховен - Угловой
89'
Угловой
Эйндховен - Угловой
90+1'
Угловой
Венло - Угловой
90+2'
Угловой
Венло - Угловой
90+4'
Угловой
Эйндховен - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Эйндховен — Венло

Команда Эйндховен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 6-16. Команда Венло, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-17. Команда Эйндховен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Венло забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Эйндховен Эйндховен
47%
Венло Венло
53%
Атаки
80
89
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
7
3
Игры 13 тур
26.10.2025
Виллем II
2:2
Маастрихт
Завершен
24.10.2025
Витесс
2:2
Рода
Завершен
24.10.2025
Алмере
1:3
Й. АЗ Алкмар
Завершен
24.10.2025
Де Графсхап
3:2
Й. ПСВ Эйндховен
Завершен
24.10.2025
Эйндховен
0:1
Венло
Завершен
24.10.2025
Хельмонд
1:2
Дордрехт
Завершен
24.10.2025
Й. Аякс Амстердам
0:1
Эммен
Завершен
24.10.2025
Й. Утрехт
0:0
ТОП Осс
Завершен
24.10.2025
Валвейк
4:2
Камбюр
Завершен
