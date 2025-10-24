Смотреть онлайн Эйндховен - Венло 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эрстедивизи: Эйндховен — Венло, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ян Лоуэрс.
Превью матча Эйндховен — Венло
Команда Эйндховен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 6-16. Команда Венло, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-17. Команда Эйндховен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Венло забивает 2, пропускает 2.