Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Хельмонд - Дордрехт 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Эрстедивизи: ХельмондДордрехт, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Лаванс.

МСК, 13 тур, Стадион: Лаванс
Нидерланды - Эрстедивизи
Хельмонд
26'
Завершен
1 : 2
24 октября 2025
Дордрехт
75'
79'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Хельмонд icon
26'
Счет после первого тайма 1:0
Дордрехт icon
75'
Дордрехт icon
79'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Хельмонд - Угловой
5'
Угловой
Хельмонд - Угловой
14'
Угловой
Дордрехт - Угловой
15'
Угловой
Дордрехт - Угловой
18'
Угловой
Хельмонд - Угловой
26'
Хельмонд - 1-ый Гол
35'
Угловой
Хельмонд - Угловой
42'
Угловой
Хельмонд - Угловой
43'
Угловой
Хельмонд - Угловой
43'
Угловой
Хельмонд - Угловой
45'
Угловой
Хельмонд - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
Дордрехт - Угловой
59'
Угловой
Дордрехт - Угловой
62'
Угловой
Хельмонд - Угловой
63'
Угловой
Хельмонд - Угловой
73'
Угловой
Дордрехт - Угловой
75'
Дордрехт - 2-ой Гол
79'
Дордрехт - 3-ий Гол
89'
Угловой
Хельмонд - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Хельмонд — Дордрехт

Команда Хельмонд в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-13. Команда Дордрехт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-12. Команда Хельмонд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Дордрехт забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Хельмонд Хельмонд
52%
Дордрехт Дордрехт
48%
Атаки
105
72
Угловые
11
5
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
4
4
Игры 13 тур
26.10.2025
Виллем II
2:2
Маастрихт
Завершен
24.10.2025
Витесс
2:2
Рода
Завершен
24.10.2025
Алмере
1:3
Й. АЗ Алкмар
Завершен
24.10.2025
Де Графсхап
3:2
Й. ПСВ Эйндховен
Завершен
24.10.2025
Эйндховен
0:1
Венло
Завершен
24.10.2025
Хельмонд
1:2
Дордрехт
Завершен
24.10.2025
Й. Аякс Амстердам
0:1
Эммен
Завершен
24.10.2025
Й. Утрехт
0:0
ТОП Осс
Завершен
24.10.2025
Валвейк
4:2
Камбюр
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Эдмонтон Эдмонтон
Филадельфия Филадельфия
13 Ноября
03:37
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
13 Ноября
05:30
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA