Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эрстедивизи : Хельмонд — Дордрехт , 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Лаванс .

Превью матча Хельмонд — Дордрехт

Команда Хельмонд в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-13. Команда Дордрехт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-12. Команда Хельмонд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Дордрехт забивает 2, пропускает 1.