Смотреть онлайн Й. Аякс Амстердам - Эммен 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эрстедивизи: Й. Аякс Амстердам — Эммен, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортпарк Де Тоекомст.
Превью матча Й. Аякс Амстердам — Эммен
Команда Й. Аякс Амстердам в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-22. Команда Эммен, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 13-25. Команда Й. Аякс Амстердам в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Эммен забивает 1, пропускает 3.