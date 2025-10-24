Смотреть онлайн Й. Утрехт - ТОП Осс 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эрстедивизи: Й. Утрехт — ТОП Осс, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Спорткомплекс Зуденбалх.
Превью матча Й. Утрехт — ТОП Осс
Команда Й. Утрехт в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-21. Команда ТОП Осс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-20. Команда Й. Утрехт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ТОП Осс забивает 1, пропускает 2.