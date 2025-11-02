Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Эммен - Валвейк 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Эрстедивизи: ЭмменВалвейк, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Де Ауде Мердейк.

МСК, 14 тур, Стадион: Де Ауде Мердейк
Нидерланды - Эрстедивизи
Эммен
22'
90+1'
Завершен
2 : 2
02 ноября 2025
Валвейк
37'
41'
Эммен icon
22'
Валвейк icon
37'
Валвейк icon
41'
Счет после первого тайма 1:2
Эммен icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Валвейк - Угловой
22'
Эммен - 1-ый Гол
26'
Угловой
Валвейк - Угловой
27'
Угловой
Валвейк - Угловой
37'
Валвейк - 2-ой Гол
41'
Валвейк - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
57'
Угловой
Эммен - Угловой
58'
Угловой
Эммен - Угловой
66'
Угловой
Эммен - Угловой
71'
Угловой
Валвейк - Угловой
77'
Угловой
Эммен - Угловой
87'
Угловой
Эммен - Угловой
90+1'
Эммен - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Валвейк - Угловой
90+4'
Угловой
Валвейк - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Эммен — Валвейк

Команда Эммен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-19. Команда Валвейк, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-15. Команда Эммен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Валвейк забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Эммен Эммен
60%
Валвейк Валвейк
40%
Атаки
127
88
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
5
9
Игры 14 тур
02.11.2025
Эммен
2:2
Валвейк
Завершен
01.11.2025
Рода
1:1
Й. Утрехт
Завершен
31.10.2025
Венло
1:2
Витесс
Завершен
31.10.2025
Ден Босх
1:2
Де Графсхап
Завершен
31.10.2025
ТОП Осс
0:3
Хельмонд
Завершен
Комментарии к матчу
