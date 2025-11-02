Смотреть онлайн Эммен - Валвейк 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эрстедивизи: Эммен — Валвейк, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Де Ауде Мердейк.
Превью матча Эммен — Валвейк
Команда Эммен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-19. Команда Валвейк, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-15. Команда Эммен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Валвейк забивает 2, пропускает 2.