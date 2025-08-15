15.08.2025
Смотреть онлайн Chingale De TeTe - Ферровиярио Мапуто 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мозамбик - Мокамбола: Chingale De TeTe — Ферровиярио Мапуто, 10 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК, 10 тур
Мозамбик - Мокамбола
Отменен
- : -
15 августа 2025
Превью матча Chingale De TeTe — Ферровиярио Мапуто
История последних встреч
Chingale De TeTe
Ферровиярио Мапуто
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
03.12.2025
Ферровиярио Мапуто
1:1
Chingale De TeTe
Комментарии к матчу