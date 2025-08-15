15.08.2025
Смотреть онлайн Виланкуло - ФК Бая де Пемба 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мозамбик - Мокамбола: Виланкуло — ФК Бая де Пемба, 9 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Мозамбик - Мокамбола
Отменен
- : -
15 августа 2025
Превью матча Виланкуло — ФК Бая де Пемба
История последних встреч
Виланкуло
ФК Бая де Пемба
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.11.2025
ФК Бая де Пемба
1:0
Виланкуло
