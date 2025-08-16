16.08.2025
Смотреть онлайн Desportivo de Nacala - GDRT Textafrica 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мозамбик - Мокамбола: Desportivo de Nacala — GDRT Textafrica, 9 тур . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 13:45 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Мозамбик - Мокамбола
Отменен
- : -
16 августа 2025
Превью матча Desportivo de Nacala — GDRT Textafrica
История последних встреч
Desportivo de Nacala
GDRT Textafrica
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.11.2025
GDRT Textafrica
3:1
Desportivo de Nacala
