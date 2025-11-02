02.11.2025
Ферровиарио Нампула - ФК Бая де Пемба 02.11.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мозамбик - Мокамбола: Ферровиарио Нампула — ФК Бая де Пемба, 19 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК, 19 тур
Мозамбик - Мокамбола
Завершен
0 : 2
02 ноября 2025
Превью матча Ферровиарио Нампула — ФК Бая де Пемба
История последних встреч
Ферровиарио Нампула
ФК Бая де Пемба
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.07.2025
ФК Бая де Пемба
2:0
Ферровиарио Нампула
