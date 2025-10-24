Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Гамильтон - Квин оф Сауф 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияШотландия - Первая лига: ГамильтонКвин оф Сауф, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Суперсил.

МСК, 11 тур, Стадион: Суперсил
Шотландия - Первая лига
Гамильтон
Льюис Смит 71'
Завершен
1 : 2
24 октября 2025
Квин оф Сауф
18'
67'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Квин оф Сауф icon
18'
Счет после первого тайма 0:1
Квин оф Сауф icon
67'
Льюис Смит icon
71'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Квин оф Сауф - Угловой
3'
Угловой
Квин оф Сауф - Угловой
9'
Угловой
Гамильтон - Угловой
18'
Квин оф Сауф - 1-ый Гол
27'
Угловой
Квин оф Сауф - Угловой
30'
Угловой
Гамильтон - Угловой
40'
Угловой
Гамильтон - Угловой
40'
Угловой
Гамильтон - Угловой
45+2'
Угловой
Квин оф Сауф - Угловой
45+4'
Угловой
Квин оф Сауф - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
60'
Угловой
Гамильтон - Угловой
67'
Квин оф Сауф - 2-ой Гол
71'
Льюис Смит - 3-ий Гол
84'
Угловой
Гамильтон - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Гамильтон — Квин оф Сауф

Команда Гамильтон в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-7. Команда Квин оф Сауф, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-14. Команда Гамильтон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Квин оф Сауф забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Квин оф Сауф, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Гамильтон
Гамильтон
Квин оф Сауф
Гамильтон
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.08.2025
Квин оф Сауф
Квин оф Сауф
1:4
Гамильтон
Гамильтон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гамильтон Гамильтон
50%
Квин оф Сауф Квин оф Сауф
50%
Атаки
120
81
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
6
9
Игры 11 тур
24.10.2025
Гамильтон
1:2
Квин оф Сауф
Завершен
Комментарии к матчу
