Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Шотландия - Первая лига : Гамильтон — Квин оф Сауф , 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Суперсил .

Превью матча Гамильтон — Квин оф Сауф

Команда Гамильтон в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-7. Команда Квин оф Сауф, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-14. Команда Гамильтон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Квин оф Сауф забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Квин оф Сауф, в том матче победу одержали гостьи.