30.06.2025

Смотреть онлайн Карлос Маннукки - FC Cajamarca 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 2: Карлос МаннуккиFC Cajamarca, 13 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мансих.

МСК, 13 тур, Стадион: Мансих
Peru Liga 2
Карлос Маннукки
14'
36'
44'
55'
90+3'
Завершен
5 : 1
30 июня 2025
FC Cajamarca
42'
Carlos Mannucci icon
14'
Carlos Mannucci icon
36'
FC Cajamarca icon
42'
Carlos Mannucci icon
44'
Счет после первого тайма 3:1 : 3,4
Carlos Mannucci icon
55'
Carlos Mannucci icon
90+3'
Матч закончился со счётом 5:1 : 3,4
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Carlos Mannucci - Угловой
14'
Carlos Mannucci - 1-ый Гол
32'
Угловой
Carlos Mannucci - Угловой
34'
Угловой
Carlos Mannucci - Угловой
36'
Carlos Mannucci - 2-ой Гол
42'
FC Cajamarca - 3-ий Гол
44'
Carlos Mannucci - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 3:1 : 3,4
55'
Carlos Mannucci - 5-ый Гол
65'
Угловой
Carlos Mannucci - Угловой
90+3'
Carlos Mannucci - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:1 : 3,4

Превью матча Карлос Маннукки — FC Cajamarca

История последних встреч

Карлос Маннукки
Карлос Маннукки
FC Cajamarca
Карлос Маннукки
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
21.09.2025
Карлос Маннукки
Карлос Маннукки
1:3
FC Cajamarca
FC Cajamarca
Обзор
17.08.2025
FC Cajamarca
FC Cajamarca
2:2
Карлос Маннукки
Карлос Маннукки
Обзор

Статистика матча

Атаки
83
98
Угловые
4
0
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
9
1
Игры 13 тур
30.06.2025
Карлос Маннукки
5:1
FC Cajamarca
Завершен
29.06.2025
Депортиво Ллакуабамба
0:0
Сезар
Завершен
29.06.2025
Комеркиянтес
2:1
Комерсио
Завершен
Комментарии к матчу
