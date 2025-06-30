30.06.2025
Смотреть онлайн Карлос Маннукки - FC Cajamarca 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 2: Карлос Маннукки — FC Cajamarca, 13 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мансих.
МСК, 13 тур, Стадион: Мансих
Peru Liga 2
Карлос Маннукки
14'
36'
44'
55'
90+3'
Завершен
5 : 1
30 июня 2025
FC Cajamarca
42'
Матч закончился со счётом 5:1 : 3,4
Текстовая трансляция
Статистика матча
Атаки
83
98
Угловые
4
0
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
9
1
