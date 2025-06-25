Превью матча Санта Фе — Меделлин

Команда Санта Фе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 октября 2025 на поле команды Санта Фе, в том матче победу одержали гостьи.