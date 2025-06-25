Смотреть онлайн Санта Фе - Меделлин 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Санта Фе — Меделлин, Финал . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Немесио Камачо. Судить этот матч будет Diego Ulloa Angulo.
Превью матча Санта Фе — Меделлин
Команда Санта Фе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 октября 2025 на поле команды Санта Фе, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Diego Ulloa Angulo (Колумбия).
За последние 12 матчей судья показал 68 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 8 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 17% (2 из 12 матчей) Diego Ulloa Angulo назначал пенальти