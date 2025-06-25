Фрибет 15000₽
25.06.2025

Смотреть онлайн Санта Фе - Меделлин 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Санта ФеМеделлин, Финал . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Немесио Камачо. Судить этот матч будет Diego Ulloa Angulo.

МСК, Финал, Стадион: Эстадио Немесио Камачо
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Санта Фе
Завершен
0 : 0
25 июня 2025
Меделлин
Счет после первого тайма 0:0 : 5,2
Матч закончился со счётом 0:0 : 5,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Меделлин - Угловой
5'
Угловой
Санта Фе - Угловой
12'
Угловой
Меделлин - Угловой
23'
Угловой
Меделлин - Угловой
33'
Угловой
Санта Фе - Угловой
45+8'
Угловой
Санта Фе - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 5,2
50'
Угловой
Санта Фе - Угловой
60'
Угловой
Санта Фе - Угловой
60'
Угловой
Санта Фе - Угловой
63'
Угловой
Санта Фе - Угловой
68'
Угловой
Санта Фе - Угловой
79'
Угловой
Меделлин - Угловой
86'
Угловой
Меделлин - Угловой
90'
Угловой
Меделлин - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 5,2

Превью матча Санта Фе — Меделлин

Команда Санта Фе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 октября 2025 на поле команды Санта Фе, в том матче победу одержали гостьи.

Санта Фе Санта Фе
1
Колумбия
Карлос Москера Мармолейо
22
Колумбия
Элвис Перлаза
32
Колумбия
Christian Mafla
21
Колумбия
Ewil Hernando Murillo Renteria
18
Аргентина
Эмануел Оливера
20
Колумбия
Yilmar Velasquez
3
Колумбия
Victor Moreno
16
Колумбия
Даниэль Торрес
23
Колумбия
Гарольд Москера
8
Колумбия
Omar Fernandez
11
Колумбия
Хуго Родаллега
Тренер
Уругвай
Хорхе Бава
Меделлин Меделлин
29
Уругвай
Washington Aguerre
6
Колумбия
Jherson Mosquera
18
Колумбия
Homer Martinez
33
Колумбия
Daniel Londono
24
Колумбия
Jose Ortiz
3
Колумбия
Jhon Palacios
14
Колумбия
Балдомеро Перлажа
7
Колумбия
Leider Ivan Berrio Pena
27
Колумбия
Brayan Leon Muniz
13
Колумбия
Francisco Chaverra
19
Аргентина
Francisco Fydriszewski
Тренер
Alejandro Restrepo

История последних встреч

Санта Фе
Санта Фе
Меделлин
Санта Фе
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
02.10.2025
Санта Фе
Санта Фе
0:3
Меделлин
Меделлин
Обзор
30.06.2025
Меделлин
Меделлин
1:2
Санта Фе
Санта Фе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Санта Фе Санта Фе
52%
Меделлин Меделлин
48%
Атаки
59
65
Угловые
8
6
Фолы
12
9
Удары (всего)
8
12
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
2
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Diego Ulloa Angulo (Колумбия).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 68 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 8 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 17% (2 из 12 матчей) Diego Ulloa Angulo назначал пенальти

Игры Финал
17.12.2025
Толима
0:1
Атлетико
Завершен
13.12.2025
Атлетико
3:0
Толима
Завершен
21.11.2025
Атлетико Насьональ
1:0
Америка Кали
Завершен
20.11.2025
Атлетико
1:0
Меделлин
Завершен
20.11.2025
Букараманга
1:0
Санта Фе
Завершен
19.11.2025
Форталеза Сипакира
0:1
Толима
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA