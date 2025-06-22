22.06.2025
Смотреть онлайн Edgewater Castle Women - DeKalb County United Women 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США. В-Лига: Edgewater Castle Women — DeKalb County United Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
США. В-Лига
Edgewater Castle Women
33'
65'
90+5'
Завершен
3 : 0
22 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0
Edgewater Castle Women
90+5'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
1'
Edgewater Castle Women - Угловой
11'
Edgewater Castle Women - Угловой
33'
Edgewater Castle Women - 1-ый Гол
45+9'
DeKalb County United Women - Угловой
62'
Edgewater Castle Women - Угловой
62'
Edgewater Castle Women - Угловой
65'
Edgewater Castle Women - 2-ой Гол
73'
Edgewater Castle Women - Угловой
83'
DeKalb County United Women - Угловой
83'
DeKalb County United Women - Угловой
88'
DeKalb County United Women - Угловой
90+5'
Edgewater Castle Women - 3-ий Гол
90+7'
Edgewater Castle Women - Угловой
Превью матча Edgewater Castle Women — DeKalb County United Women
Статистика матча
Атаки
93
65
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
11
3
Комментарии к матчу