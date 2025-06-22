22.06.2025
Смотреть онлайн Кобалторе Онагава - Sendai University SC II 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Кобалторе Онагава — Sendai University SC II . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Кобалторе Онагава
90+2'
Завершен
1 : 0
22 июня 2025
Текстовая трансляция
31'
Sendai University SC II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
65'
Кобалторе Онагава - Угловой
78'
Кобалторе Онагава - Угловой
82'
Кобалторе Онагава - Угловой
89'
Sendai University SC II - Угловой
90+2'
Кобалторе Онагава - 1-ый Гол
90+5'
Sendai University SC II - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Кобалторе Онагава — Sendai University SC II
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
85
76
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
6
0
Комментарии к матчу