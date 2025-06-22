22.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Velago Ikoma — FC AWJ . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Velago Ikoma
70'
Завершен
1 : 1
22 июня 2025
FC AWJ
66'
Текстовая трансляция
45+1'
FC AWJ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
62'
FC AWJ - Угловой
66'
FC AWJ - 1-ый Гол
70'
Velago Ikoma - 2-ой Гол
89'
FC AWJ - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Статистика матча
Владение мячом
36%
64%
Атаки
81
100
Угловые
0
3
Удары мимо ворот
5
11
Удары в створ ворот
7
3
