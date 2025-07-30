Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: Спортиво ЛукеньоНасьональ Асунсьон, 5 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Феличиано Касерес. Судить этот матч будет Giancarlos Juliadoza.

МСК, 5 тур, Стадион: Стадион Феличиано Касерес
Чемпионат Парагвая по футболу
Спортиво Лукеньо
56'
71'
Завершен
2 : 1
30 июля 2025
Насьональ Асунсьон
90+4'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,5
Спортиво Лукеньо icon
56'
Спортиво Лукеньо icon
71'
Насьональ Асунсьон icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,5
Текстовая трансляция
27'
Угловой
Насьональ Асунсьон - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,5
56'
Спортиво Лукеньо - 1-ый Гол
64'
Угловой
Спортиво Лукеньо - Угловой
70'
Угловой
Насьональ Асунсьон - Угловой
71'
Спортиво Лукеньо - 2-ой Гол
83'
Угловой
Спортиво Лукеньо - Угловой
90+3'
Угловой
Спортиво Лукеньо - Угловой
90+4'
Насьональ Асунсьон - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,5

Превью матча Спортиво Лукеньо — Насьональ Асунсьон

Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо
23
Парагвай
Alberto Espinola
18
Парагвай
Víctor Quintana
3
Парагвай
Angel Adrian Brizuela Cespedes
4
Парагвай
Mathias Suarez
10
Парагвай
Sergio Diaz
29
Парагвай
Rodrigo Caceres
26
Аргентина
Lucas Monzon
25
Парагвай
Jonathan Ramos
27
Парагвай
Julio Baez
12
Парагвай
Альфредо Агилар
8
Парагвай
Walter Rodriguez
Тренер
Парагвай
Хулио Касерес
Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон
17
Парагвай
Danilo Santacruz
7
Аргентина
Ignacio Bailone
27
Парагвай
Richard Prieto
15
Derlis Caballero
6
Аргентина
Juan Fernando Alfaro
40
Парагвай
Fabrizio Jesus Jara Ledesma
21
Парагвай
Fabian Franco
19
Парагвай
Dario Caceres
14
Парагвай
Claudio Nunez
30
Парагвай
Santiago Rojas
4
Колумбия
Thomas Gutierrez
Тренер
Парагвай
Pedro Sarabia

История последних встреч

Спортиво Лукеньо
Спортиво Лукеньо
Насьональ Асунсьон
Спортиво Лукеньо
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
13.10.2025
Насьональ Асунсьон
Насьональ Асунсьон
1:1
Спортиво Лукеньо
Спортиво Лукеньо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо
50%
Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон
50%
Атаки
100
106
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
5
15
Удары в створ ворот
4
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Giancarlos Juliadoza (Парагвай).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 65 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.9 за матч) и 5 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 27% (3 из 11 матчей) Giancarlos Juliadoza назначал пенальти

Комментарии к матчу
