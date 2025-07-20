20.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Донау Линц — БВ Линц . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
Европа - Товарищеские матчи
Завершен
0 : 4
20 июля 2025
БВ Линц
29'
48'
56'
70'
Текстовая трансляция
11'
Донау Линц - Угловой
16'
БВ Линц - Угловой
17'
БВ Линц - Угловой
22'
БВ Линц - Угловой
27'
БВ Линц - Угловой
29'
БВ Линц - 1-ый Гол
34'
БВ Линц - Угловой
35'
БВ Линц - Угловой
36'
БВ Линц - Угловой
37'
Донау Линц - Угловой
44'
БВ Линц - Угловой
45'
БВ Линц - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,1
46'
БВ Линц - Угловой
48'
БВ Линц - 2-ой Гол
52'
БВ Линц - Угловой
56'
БВ Линц - 3-ий Гол
66'
БВ Линц - Угловой
70'
БВ Линц - Угловой
70'
БВ Линц - 4-ый Гол
86'
Донау Линц - Угловой
Матч закончился со счётом 0:4 : 0,1
Статистика матча
Атаки
58
107
Угловые
3
13
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
1
8
