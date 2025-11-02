Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Баник Острава В - ФК Селье и Белло Влашим 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia 2. Liga: Баник Острава ВФК Селье и Белло Влашим, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Базали.

МСК, 15 тур, Стадион: Базали
Czechia 2. Liga
Баник Острава В
62'
Завершен
1 : 0
02 ноября 2025
ФК Селье и Белло Влашим
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Баник Острава В icon
62'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
17'
Угловой
ФК Селье и Белло Влашим - Угловой
35'
Угловой
ФК Селье и Белло Влашим - Угловой
39'
Угловой
Баник Острава В - Угловой
40'
Угловой
Баник Острава В - Угловой
45+2'
Угловой
Баник Острава В - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
ФК Селье и Белло Влашим - Угловой
49'
Угловой
Баник Острава В - Угловой
62'
Угловой
Баник Острава В - Угловой
62'
Баник Острава В - 1-ый Гол
65'
Угловой
Баник Острава В - Угловой
71'
Угловой
ФК Селье и Белло Влашим - Угловой
88'
Угловой
Баник Острава В - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Баник Острава В — ФК Селье и Белло Влашим

Команда Баник Острава В в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-19. Команда ФК Селье и Белло Влашим, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-13. Команда Баник Острава В в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Селье и Белло Влашим забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Баник Острава В Баник Острава В
50%
ФК Селье и Белло Влашим ФК Селье и Белло Влашим
50%
Атаки
0
0
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
0
Игры 15 тур
02.11.2025
Баник Острава В
1:0
ФК Селье и Белло Влашим
Завершен
01.11.2025
Брно
5:2
Славиа Кромериц
Завершен
01.11.2025
Опава
2:2
Силон Таборско
Завершен
31.10.2025
Простеёв
0:0
Прибрам
Завершен
31.10.2025
Высочина
4:0
Спарта Б
Завершен
28.10.2025
Славия Прага II
2:1
ФК Усти над Лабем
Завершен
Комментарии к матчу
