Превью матча Баник Острава В — ФК Селье и Белло Влашим

Команда Баник Острава В в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-19. Команда ФК Селье и Белло Влашим, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-13. Команда Баник Острава В в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Селье и Белло Влашим забивает 1, пропускает 1.