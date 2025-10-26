Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Финляндия - Северная Македония 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U17 Чемпионат Европы Женщины Квалификация Группа 11: ФинляндияСеверная Македония, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
U17 Чемпионат Европы Женщины Квалификация Группа 11
Финляндия
Отменен
- : -
26 октября 2025
Северная Македония
Превью матча Финляндия — Северная Македония

Команда Финляндия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1.

Игры 2 тур
08.11.2025
Фарерские острова
2:6
Исландия
Завершен
06.11.2025
Турция
2:1
Северная Ирландия
Завершен
06.11.2025
Литва
0:9
Швеция
Завершен
27.10.2025
Уэльс
5:1
Молдова
Завершен
27.10.2025
Kosovo U17 Women
6:0
Азербайджан
Завершен
27.10.2025
Босния и Герцеговина
0:0
Казахстан
Завершен
27.10.2025
Грузия
3:2
Латвия
Завершен
26.10.2025
Бельгия
0:4
Ирландия
Завершен
26.10.2025
Финляндия
-:-
Северная Македония
Отменен
26.10.2025
Франция
1:0
Германия
Завершен
26.10.2025
Италия
2:1
Хорватия
Завершен
25.10.2025
Норвегия
2:2
Сербия
Завершен
25.10.2025
Дания
-:-
Беларусь
Отменен
20.10.2025
Эстония
1:1
Албания
Завершен
20.10.2025
Греция
1:1
Израиль
Завершен
11.10.2025
Шотландия
0:0
Черногория
Завершен
27.09.2025
Нидерланды
6:0
Словакия
Завершен
27.09.2025
Чехия
3:0
Андорра
Завершен
Комментарии к матчу
