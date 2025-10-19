Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia First League : Яблонец — Дукла , 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Шанс Арена . Судить этот матч будет Ladislav Szikszay .

Превью матча Яблонец — Дукла

Команда Яблонец в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 16-4. Команда Дукла, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Яблонец в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Дукла забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 октября 2025 на поле команды Яблонец, в том матче победу одержали хозяева.