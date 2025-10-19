Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Яблонец - Дукла 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia First League: ЯблонецДукла, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Шанс Арена. Судить этот матч будет Ladislav Szikszay.

МСК, 12 тур, Стадион: Шанс Арена
Czechia First League
Яблонец
Завершен
0 : 0
19 октября 2025
Дукла
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Дукла - Угловой
10'
Угловой
Дукла - Угловой
20'
Угловой
Яблонец - Угловой
28'
Угловой
Дукла - Угловой
38'
Угловой
Яблонец - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Угловой
Дукла - Угловой
89'
Угловой
Яблонец - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Яблонец — Дукла

Команда Яблонец в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 16-4. Команда Дукла, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Яблонец в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Дукла забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 октября 2025 на поле команды Яблонец, в том матче победу одержали хозяева.

Яблонец Яблонец
57
Чехия
Марсел Гецов
18
Чехия
Martin Cedidla
4
Сербия
Nemanja Tekijaski
44
Гамбия
Ламин Яво
25
Словакия
Sebastian Nebyla
21
Чехия
Matej Polidar
13
Чехия
Richard Sedlacek
77
Камерун
Алексис Алегуе Эланди
19
Чехия
Ян Чрамоста
1
Чехия
Ян Ханус
7
Грузия
Вахтанг Чантуришвили
Тренер
Чехия
Любош Козел
Дукла Дукла
14
Нигерия
Samson Tijani
95
Чехия
Michal Cernak
1
Латвия
Rihards Matrevics
30
Бельгия
Boubou Diallo
15
Stepan Sebrle
19
Чехия
Марсел Чермак
18
Чехия
Dominik Hasek
23
Чехия
Ярослав Свозил
3
Сербия
Zlatan Sehovic
12
Чехия
Martin Ambler
37
Греция
Marios Pourzitidis
Тренер
Чехия
David Holoubek

История последних встреч

Яблонец
Яблонец
Дукла
Яблонец
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.10.2025
Яблонец
Яблонец
2:1
Дукла
Дукла
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Яблонец Яблонец
50%
Дукла Дукла
50%
Атаки
146
96
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
6
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ladislav Szikszay (Чехия).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 50% (1 из 2 матчей) Ladislav Szikszay назначал пенальти

Игры 12 тур
19.10.2025
Яблонец
0:0
Дукла
Завершен
19.10.2025
Баник
0:1
Градец
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA