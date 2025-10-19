Смотреть онлайн Яблонец - Дукла 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia First League: Яблонец — Дукла, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Шанс Арена. Судить этот матч будет Ladislav Szikszay.
Превью матча Яблонец — Дукла
Команда Яблонец в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 16-4. Команда Дукла, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Яблонец в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Дукла забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 октября 2025 на поле команды Яблонец, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ladislav Szikszay (Чехия).
За последние 2 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 50% (1 из 2 матчей) Ladislav Szikszay назначал пенальти