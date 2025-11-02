Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Богемианс - Градец 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia First League: БогемиансГрадец, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Доличек. Судить этот матч будет Ondrej Berka.

МСК, 14 тур, Стадион: Доличек
Czechia First League
Богемианс
55'
Завершен
1 : 2
02 ноября 2025
Градец
59'
66'
Счет после первого тайма 0:0
Богемианс icon
55'
Градец icon
59'
Градец icon
66'
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Богемианс - Угловой
15'
Угловой
Богемианс - Угловой
45+1'
Угловой
Градец - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Богемианс - 1-ый Гол
59'
Градец - 2-ой Гол
66'
Градец - 3-ий Гол
69'
Угловой
Богемианс - Угловой
69'
Угловой
Богемианс - Угловой
74'
Угловой
Богемианс - Угловой
90+4'
Богемианс - Незабитый пенальти

Превью матча Богемианс — Градец

Команда Богемианс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-12. Команда Градец, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-15. Команда Богемианс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Градец забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Градец, в том матче победу одержали хозяева.

Богемианс Богемианс
11
Венесуэла
Eric Ramirez
41
Нигерия
Nelson Okeke
25
Нигерия
Peter Oluwajuwonlo Kareem
12
Чехия
Михал Рейл
22
Чехия
Ян Вондра
99
Эстония
Власий Синявский
47
Чехия
Алес Чермак
9
Бахрейн
Abdulla Al Yusuf
6
Замбия
Benson Sakala
19
Чехия
Ян Коварик
28
Чехия
Лукаш Гулка
Тренер
Чехия
Jaroslav Vesely
Градец Градец
10
Нидерланды
Мик ван Бюрен
34
Jakub Elbel
12
Чехия
Adam Zadrazil
4
Чехия
Томаш Петрашек
11
Словакия
Samuel Dancak
25
Чехия
Frantisek Cech
16
Чехия
Владимир Дарида
28
Чехия
Jakub Kucera
8
Чехия
Alexandr Sojka
6
Чехия
Вацлав Пиларж
58
Чехия
Adam Vlkanova
Тренер
Чехия
Давид Горейш

История последних встреч

Богемианс
Богемианс
Градец
Богемианс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.05.2025
Градец
Градец
2:0
Богемианс
Богемианс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Богемианс Богемианс
50%
Градец Градец
50%
Атаки
106
82
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ondrej Berka (Чехия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 30% (3 из 10 матчей) Ondrej Berka назначал пенальти

Игры 14 тур
02.11.2025
Богемианс
1:2
Градец
Завершен
01.11.2025
Пардубице
1:1
Дукла
Завершен
01.11.2025
Словацко
0:3
Слован
Завершен
01.11.2025
Яблонец
1:3
Тринити Злин
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA