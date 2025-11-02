Смотреть онлайн Богемианс - Градец 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia First League: Богемианс — Градец, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Доличек. Судить этот матч будет Ondrej Berka.
Превью матча Богемианс — Градец
Команда Богемианс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-12. Команда Градец, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-15. Команда Богемианс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Градец забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Градец, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ondrej Berka (Чехия).
За последние 10 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 30% (3 из 10 матчей) Ondrej Berka назначал пенальти