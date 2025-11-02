Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia First League : Богемианс — Градец , 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Доличек . Судить этот матч будет Ondrej Berka .

Превью матча Богемианс — Градец

Команда Богемианс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-12. Команда Градец, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-15. Команда Богемианс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Градец забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Градец, в том матче победу одержали хозяева.