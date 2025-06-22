Смотреть онлайн Фернандо Мора - Encarnacion FC 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: Фернандо Мора — Encarnacion FC, 14 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Emilio Ghezzi.