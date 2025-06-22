22.06.2025
Смотреть онлайн Фернандо Мора - Encarnacion FC 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: Фернандо Мора — Encarnacion FC, 14 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Emilio Ghezzi.
МСК, 14 тур, Стадион: Estadio Emilio Ghezzi
Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа
Фернандо Мора
17'
Завершен
1 : 1
22 июня 2025
Encarnacion FC
56'
Текстовая трансляция
3'
Фернандо Мора - Угловой
5'
Фернандо Мора - Угловой
9'
Фернандо Мора - Угловой
17'
Фернандо Мора - 1-ый Гол
31'
Фернандо Мора - Угловой
33'
Encarnacion FC - Угловой
33'
Encarnacion FC - Угловой
45+1'
Encarnacion FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
Фернандо Мора - Угловой
54'
Encarnacion FC - Угловой
56'
Encarnacion FC - 2-ой Гол
60'
Фернандо Мора - Угловой
68'
Фернандо Мора - Угловой
81'
Фернандо Мора - Угловой
82'
Фернандо Мора - Угловой
90+1'
Encarnacion FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Фернандо Мора — Encarnacion FC
История последних встреч
Фернандо Мора
Encarnacion FC
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
26.09.2025
Encarnacion FC
1:1
Фернандо Мора
Статистика матча
Владение мячом
46%
54%
Атаки
115
114
Угловые
9
5
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу