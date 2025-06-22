Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Фернандо Мора - Encarnacion FC 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: Фернандо МораEncarnacion FC, 14 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Emilio Ghezzi.

МСК, 14 тур, Стадион: Estadio Emilio Ghezzi
Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа
Фернандо Мора
17'
Завершен
1 : 1
22 июня 2025
Encarnacion FC
56'
Фернандо Мора icon
17'
Счет после первого тайма 1:0
Encarnacion FC icon
56'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
5'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
9'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
17'
Фернандо Мора - 1-ый Гол
31'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
33'
Угловой
Encarnacion FC - Угловой
33'
Угловой
Encarnacion FC - Угловой
45+1'
Угловой
Encarnacion FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
54'
Угловой
Encarnacion FC - Угловой
56'
Encarnacion FC - 2-ой Гол
60'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
68'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
81'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
82'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
90+1'
Угловой
Encarnacion FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Фернандо Мора — Encarnacion FC

История последних встреч

Фернандо Мора
Фернандо Мора
Encarnacion FC
Фернандо Мора
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
26.09.2025
Encarnacion FC
Encarnacion FC
1:1
Фернандо Мора
Фернандо Мора
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Фернандо Мора Фернандо Мора
46%
Encarnacion FC Encarnacion FC
54%
Атаки
115
114
Угловые
9
5
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу
