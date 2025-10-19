Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Croatia HNL : Горица — Вараждин , 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Радник . Судить этот матч будет Dario Bel .

Превью матча Горица — Вараждин

Команда Горица в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-16. Команда Вараждин, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-12. Команда Горица в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Вараждин забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 августа 2025 на поле команды Вараждин, в том матче сыграли вничью.