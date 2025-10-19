Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Горица - Вараждин 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ХорватияCroatia HNL: ГорицаВараждин, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Радник. Судить этот матч будет Dario Bel.

МСК, 10 тур, Стадион: Радник
Croatia HNL
Горица
76'
Завершен
1 : 3
19 октября 2025
Вараждин
7'
36'
47'
Вараждин icon
7'
Вараждин icon
36'
Счет после первого тайма 0:2
Вараждин icon
47'
Горица icon
76'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
7'
Вараждин - 1-ый Гол
15'
Угловой
Горица - Угловой
34'
Угловой
Вараждин - Угловой
34'
Угловой
Вараждин - Угловой
36'
Вараждин - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
47'
Вараждин - 3-ий Гол
59'
Угловой
Горица - Угловой
76'
Горица - 4-ый Гол
84'
Угловой
Вараждин - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Горица — Вараждин

Команда Горица в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-16. Команда Вараждин, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-12. Команда Горица в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Вараждин забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 августа 2025 на поле команды Вараждин, в том матче сыграли вничью.

Горица Горица
50
Хорватия
Анте Эрцег
7
Черногория
Ognjen Bakic
20
Хорватия
Luka Vrzic
10
Хорватия
Jurica Prsir
22
Словения
Zan Trontelj
8
Испания
Iker Pozo
32
Босния и Герцеговина
Elvir Durakovic
71
Хорватия
Davor Matijas
19
Хорватия
Мариян Кабрайя
45
Австрия
Стефан Перич
4
Хорватия
Jakov Filipovic
Тренер
Хорватия
Mario Carevic
Вараждин Вараждин
13
Северная Македония
Марио Младеновски
23
Хорватия
Frane Maglica
22
Хорватия
Luka Mamic
25
Хорватия
Antonio Borsic
10
Belcar Leon
1
Хорватия
Оливер Зелейника
8
Хорватия
Tomislav Duvnjak
5
Франция
Lamine Ba
4
Хорватия
Luka Skaricic
17
Хорватия
Ivan Mamut
27
Черногория
Aleksa Latkovic
Тренер
Хорватия
Nikola Safaric

История последних встреч

Горица
Горица
Вараждин
Горица
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
04.08.2025
Вараждин
Вараждин
1:1
Горица
Горица
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Горица Горица
59%
Вараждин Вараждин
41%
Атаки
132
94
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Dario Bel (Хорватия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Dario Bel назначал пенальти

Игры 10 тур
19.10.2025
Горица
1:3
Вараждин
Завершен
18.10.2025
Славен
1:1
ХФК Риека
Завершен
17.10.2025
Вуковар 91
1:1
Локомотив Загреб
Завершен
Комментарии к матчу
