13.08.2025
МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Juan Francisco Barraza
CONCACAF Central American Cup
Агуила
7'
21'
Завершен
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
3'
Агуила - Угловой
5'
Агуила - Угловой
7'
Агуила - 1-ый Гол
21'
Агуила - 2-ой Гол
31'
Агуила - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
52'
Агуила - Угловой
57'
Агуила - Угловой
58'
Агуила - Угловой
59'
Агуила - Угловой
61'
Агуила - Угловой
79'
Агуила - Угловой
89'
Агуила - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Статистика матча
Владение мячом
59%
41%
Атаки
126
90
Угловые
10
0
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
6
1
