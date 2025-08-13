Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Агуила - CD Hercules 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup: АгуилаCD Hercules, 3 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Francisco Barraza.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Juan Francisco Barraza
CONCACAF Central American Cup
Агуила
7'
21'
Завершен
2 : 0
13 августа 2025
CD Hercules
Смотреть онлайн
Агуила icon
7'
Агуила icon
21'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Агуила - Угловой
5'
Угловой
Агуила - Угловой
7'
Агуила - 1-ый Гол
21'
Агуила - 2-ой Гол
31'
Угловой
Агуила - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
52'
Угловой
Агуила - Угловой
57'
Угловой
Агуила - Угловой
58'
Угловой
Агуила - Угловой
59'
Угловой
Агуила - Угловой
61'
Угловой
Агуила - Угловой
79'
Угловой
Агуила - Угловой
89'
Угловой
Агуила - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Агуила — CD Hercules

История последних встреч

Агуила
Агуила
CD Hercules
Агуила
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.01.2026
Агуила
Агуила
3:1
CD Hercules
CD Hercules
Обзор
30.09.2025
CD Hercules
CD Hercules
1:3
Агуила
Агуила
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Агуила Агуила
59%
CD Hercules CD Hercules
41%
Атаки
126
90
Угловые
10
0
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
6
1
Комментарии к матчу
