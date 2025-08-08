Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.08.2025

Смотреть онлайн Banos Ciudad de Fuego - Депортиво Куэнка 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорКубок Эквадора по футболу: Banos Ciudad de FuegoДепортиво Куэнка, 5 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Кубок Эквадора по футболу
Banos Ciudad de Fuego
Завершен
0 : 2
08 августа 2025
Депортиво Куэнка
24'
73'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Депортиво Куэнка icon
24'
Счет после первого тайма 0:1
Депортиво Куэнка icon
73'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Депортиво Куэнка - Угловой
21'
Угловой
Депортиво Куэнка - Угловой
24'
Депортиво Куэнка - 1-ый Гол
33'
Угловой
Banos Ciudad de Fuego - Угловой
37'
Угловой
Депортиво Куэнка - Угловой
45+4'
Угловой
Banos Ciudad de Fuego - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
67'
Угловой
Banos Ciudad de Fuego - Угловой
71'
Угловой
Депортиво Куэнка - Угловой
73'
Угловой
Депортиво Куэнка - Угловой
73'
Депортиво Куэнка - 2-ой Гол
78'
Угловой
Banos Ciudad de Fuego - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Banos Ciudad de Fuego — Депортиво Куэнка

Статистика матча

Владение мячом
Banos Ciudad de Fuego Banos Ciudad de Fuego
59%
Депортиво Куэнка Депортиво Куэнка
41%
Атаки
103
87
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
12
2
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Вулвергемптон Вулвергемптон
Челси Челси
7 Февраля
18:00
Барселона Барселона
Майорка Майорка
7 Февраля
18:15
Нант Нант
Лион Лион
7 Февраля
23:05
Ньюкасл Ньюкасл
Брентфорд Брентфорд
7 Февраля
20:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
7 Февраля
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
7 Февраля
15:30
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
7 Февраля
16:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Овьедо Овьедо
7 Февраля
16:00
Дженоа Дженоа
Наполи Наполи
7 Февраля
20:00
Арсенал Арсенал
Сандерленд Сандерленд
7 Февраля
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA