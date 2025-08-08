08.08.2025
Смотреть онлайн Banos Ciudad de Fuego - Депортиво Куэнка 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор — Кубок Эквадора по футболу: Banos Ciudad de Fuego — Депортиво Куэнка, 5 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Кубок Эквадора по футболу
Завершен
0 : 2
08 августа 2025
Депортиво Куэнка
Текстовая трансляция
8'
Депортиво Куэнка - Угловой
21'
Депортиво Куэнка - Угловой
24'
Депортиво Куэнка - 1-ый Гол
33'
Banos Ciudad de Fuego - Угловой
37'
Депортиво Куэнка - Угловой
45+4'
Banos Ciudad de Fuego - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
67'
Banos Ciudad de Fuego - Угловой
71'
Депортиво Куэнка - Угловой
73'
Депортиво Куэнка - Угловой
73'
Депортиво Куэнка - 2-ой Гол
78'
Banos Ciudad de Fuego - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
103
87
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
12
2
Удары в створ ворот
4
3
