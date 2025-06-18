Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.06.2025

Смотреть онлайн Tuv Azarganuud - Ховд 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МонголияЧемпионат Монголии по футболу: Tuv AzarganuudХовд . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Монголии по футболу
Tuv Azarganuud
16'
73'
Завершен
2 : 5
18 июня 2025
Ховд
13'
23'
36'
59'
88'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ховд icon
13'
Tuv Azarganuud icon
16'
Ховд icon
23'
Ховд icon
36'
Счет после первого тайма 1:3 : 2,1
Ховд icon
59'
Tuv Azarganuud icon
73'
Ховд icon
88'
Матч закончился со счётом 2:5 : 2,1
Текстовая трансляция
13'
Ховд - 1-ый Гол
16'
Tuv Azarganuud - 2-ой Гол
22'
Угловой
Ховд - Угловой
22'
Угловой
Ховд - Угловой
23'
Угловой
Ховд - Угловой
23'
Ховд - 3-ий Гол
31'
Угловой
Tuv Azarganuud - Угловой
33'
Угловой
Ховд - Угловой
36'
Ховд - 4-ый Гол
40'
Угловой
Ховд - Угловой
Счет после первого тайма 1:3 : 2,1
50'
Угловой
Tuv Azarganuud - Угловой
53'
Угловой
Ховд - Угловой
59'
Ховд - 5-ый Гол
66'
Угловой
Ховд - Угловой
72'
Угловой
Tuv Azarganuud - Угловой
73'
Tuv Azarganuud - 6-ый Гол
83'
Угловой
Tuv Azarganuud - Угловой
85'
Угловой
Ховд - Угловой
88'
Ховд - 7-ый Гол
90'
Угловой
Ховд - Угловой
90+4'
Угловой
Ховд - Угловой
Матч закончился со счётом 2:5 : 2,1

Превью матча Tuv Azarganuud — Ховд

История последних встреч

Tuv Azarganuud
Tuv Azarganuud
Ховд
Tuv Azarganuud
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.09.2025
Tuv Azarganuud
Tuv Azarganuud
4:2
Ховд
Ховд
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Tuv Azarganuud Tuv Azarganuud
43%
Ховд Ховд
57%
Атаки
52
66
Угловые
4
10
Удары мимо ворот
7
13
Удары в створ ворот
3
8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
ЦСКА ЦСКА
18 Декабря
19:00
СКА СКА
AK Барс AK Барс
18 Декабря
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Барыс Барыс
18 Декабря
19:30
Автомобилист Автомобилист
Динамо Минск Динамо Минск
18 Декабря
17:00
Северсталь Северсталь
Салават Юлаев Салават Юлаев
18 Декабря
19:00
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
18 Декабря
19:00
МХК Спартак МХК Спартак
Академия хоккея им. Михайлова U20 Академия хоккея им. Михайлова U20
18 Декабря
18:30
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
ХК Югра ХК Югра
18 Декабря
17:00
Кристалл Кристалл
ХК Тамбов ХК Тамбов
18 Декабря
17:30
ЕРК Ингольштадт ЕРК Ингольштадт
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
18 Декабря
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA