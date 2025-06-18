18.06.2025
Смотреть онлайн Tuv Azarganuud - Ховд 18.06.2025. Прямая трансляция
Чемпионат Монголии по футболу
Текстовая трансляция
13'
Ховд - 1-ый Гол
16'
Tuv Azarganuud - 2-ой Гол
22'
Ховд - Угловой
22'
Ховд - Угловой
23'
Ховд - Угловой
23'
Ховд - 3-ий Гол
31'
Tuv Azarganuud - Угловой
33'
Ховд - Угловой
36'
Ховд - 4-ый Гол
40'
Ховд - Угловой
Счет после первого тайма 1:3 : 2,1
50'
Tuv Azarganuud - Угловой
53'
Ховд - Угловой
59'
Ховд - 5-ый Гол
66'
Ховд - Угловой
72'
Tuv Azarganuud - Угловой
73'
Tuv Azarganuud - 6-ый Гол
83'
Tuv Azarganuud - Угловой
85'
Ховд - Угловой
88'
Ховд - 7-ый Гол
90'
Ховд - Угловой
90+4'
Ховд - Угловой
Матч закончился со счётом 2:5 : 2,1
Превью матча Tuv Azarganuud — Ховд
История последних встреч
Tuv Azarganuud
Ховд
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.09.2025
Tuv Azarganuud
4:2
Ховд
Статистика матча
Владение мячом
43%
57%
Атаки
52
66
Угловые
4
10
Удары мимо ворот
7
13
Удары в створ ворот
3
8
