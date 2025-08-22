22.08.2025
Смотреть онлайн Леонес Дель Норте - Оренсе СК 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор — Кубок Эквадора по футболу: Леонес Дель Норте — Оренсе СК, 5 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Кубок Эквадора по футболу
Завершен
1 : 0
22 августа 2025
Текстовая трансляция
15'
Леонес Дель Норте - Угловой
28'
Леонес Дель Норте - Угловой
29'
Леонес Дель Норте - Угловой
39'
Orense - Угловой
45+1'
Orense - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 5,4
51'
Леонес Дель Норте - 1-ый Гол
82'
Orense - Угловой
88'
Orense - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 5,4
Превью матча Леонес Дель Норте — Оренсе СК
Статистика матча
Владение мячом
55%
Атаки
108
139
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
4
2
