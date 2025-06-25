25.06.2025
Смотреть онлайн Ла Лус - Атенас Сан Калос 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая - Лига 2: Ла Лус — Атенас Сан Калос, Раунд 1 . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Luis Rivero.
МСК, Раунд 1, Стадион: Parque Luis Rivero
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Ла Лус
32'
Завершен
1 : 1
25 июня 2025
Атенас Сан Калос
13'
Текстовая трансляция
11'
Атенас Сан Калос - Угловой
12'
Атенас Сан Калос - Угловой
13'
Атенас Сан Калос - 1-ый Гол
32'
Ла Лус - 2-ой Гол
35'
Атенас Сан Калос - Угловой
35'
Атенас Сан Калос - Угловой
36'
Ла Лус - Угловой
38'
Атенас Сан Калос - Угловой
40'
Ла Лус - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
67'
Атенас Сан Калос - Угловой
69'
Ла Лус - Угловой
80'
Ла Лус - Угловой
89'
Ла Лус - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Ла Лус — Атенас Сан Калос
История последних встреч
Ла Лус
Атенас Сан Калос
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.09.2025
Атенас Сан Калос
2:3
Ла Лус
Статистика матча
Владение мячом
39%
61%
Атаки
85
97
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу