Войти
25.06.2025

Смотреть онлайн Ла Лус - Атенас Сан Калос 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая - Лига 2: Ла ЛусАтенас Сан Калос, Раунд 1 . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Luis Rivero.

МСК, Раунд 1, Стадион: Parque Luis Rivero
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Ла Лус
32'
Завершен
1 : 1
25 июня 2025
Атенас Сан Калос
13'
Атенас Сан Калос icon
13'
Ла Лус icon
32'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
12'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
13'
Атенас Сан Калос - 1-ый Гол
32'
Ла Лус - 2-ой Гол
35'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
35'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
36'
Угловой
Ла Лус - Угловой
38'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
40'
Угловой
Ла Лус - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
67'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
69'
Угловой
Ла Лус - Угловой
80'
Угловой
Ла Лус - Угловой
89'
Угловой
Ла Лус - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Ла Лус — Атенас Сан Калос

История последних встреч

Ла Лус
Ла Лус
Атенас Сан Калос
Ла Лус
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.09.2025
Атенас Сан Калос
Атенас Сан Калос
2:3
Ла Лус
Ла Лус
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ла Лус Ла Лус
39%
Атенас Сан Калос Атенас Сан Калос
61%
Атаки
85
97
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA