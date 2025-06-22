22.06.2025
Смотреть онлайн Ориенталь - Уругвай Монтевидео 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая - Лига 2: Ориенталь — Уругвай Монтевидео, Раунд 1 . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Oriental.
МСК, Раунд 1, Стадион: Parque Oriental
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Ориенталь
65'
Завершен
1 : 1
22 июня 2025
Текстовая трансляция
17'
Ориенталь - Угловой
37'
Ориенталь - Угловой
42'
Уругвай Монтевидео - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
60'
Ориенталь - Угловой
62'
Уругвай Монтевидео - Угловой
63'
Ориенталь - Угловой
65'
Ориенталь - Угловой
65'
Ориенталь - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Ориенталь — Уругвай Монтевидео
История последних встреч
Ориенталь
Уругвай Монтевидео
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
14.09.2025
Уругвай Монтевидео
0:4
Ориенталь
Статистика матча
Владение мячом
64%
Атаки
175
110
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу