20.06.2025
Смотреть онлайн Thitsar Arman FC U21 - ФК Яданарбон U21 20.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мьянма — Мьянма - Лига U21: Thitsar Arman FC U21 — ФК Яданарбон U21 . Начало встречи 20 июня 2025 запланировано на 12:20 по московскому времени .
МСК
Мьянма - Лига U21
Thitsar Arman FC U21
17'
49'
90+2'
Завершен
3 : 1
20 июня 2025
ФК Яданарбон U21
24'
ФК Яданарбон U21
24'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,0
Thitsar Arman FC U21
90+2'
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,0
Текстовая трансляция
6'
Thitsar Arman FC U21 - Угловой
8'
ФК Яданарбон U21 - Угловой
8'
ФК Яданарбон U21 - Угловой
17'
Thitsar Arman FC U21 - 1-ый Гол
20'
Thitsar Arman FC U21 - Угловой
24'
ФК Яданарбон U21 - 2-ой Гол
33'
Thitsar Arman FC U21 - Угловой
36'
Thitsar Arman FC U21 - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 3,0
47'
ФК Яданарбон U21 - Угловой
48'
Thitsar Arman FC U21 - Угловой
49'
Thitsar Arman FC U21 - 3-ий Гол
52'
ФК Яданарбон U21 - Угловой
54'
Thitsar Arman FC U21 - Угловой
80'
ФК Яданарбон U21 - Угловой
90+2'
Thitsar Arman FC U21 - 4-ый Гол
90+5'
ФК Яданарбон U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,0
Превью матча Thitsar Arman FC U21 — ФК Яданарбон U21
История последних встреч
Thitsar Arman FC U21
ФК Яданарбон U21
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
06.08.2025
ФК Яданарбон U21
0:0
Thitsar Arman FC U21
Статистика матча
Атаки
84
88
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу