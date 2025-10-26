Смотреть онлайн Маркуэнсе - Комуникасионес 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: Маркуэнсе — Комуникасионес, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Marquesa de la Ensenada.
Превью матча Маркуэнсе — Комуникасионес
Команда Маркуэнсе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-14. Команда Комуникасионес, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 5-14. Команда Маркуэнсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Комуникасионес забивает 1, пропускает 1.