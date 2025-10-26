Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Маркуэнсе - Комуникасионес 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаЧемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: МаркуэнсеКомуникасионес, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Marquesa de la Ensenada.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Marquesa de la Ensenada
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Маркуэнсе
42'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Комуникасионес
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Маркуэнсе icon
42'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Маркуэнсе - Угловой
13'
Угловой
Маркуэнсе - Угловой
17'
Угловой
Маркуэнсе - Угловой
27'
Угловой
Комуникасионес - Угловой
42'
Угловой
Маркуэнсе - Угловой
42'
Маркуэнсе - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
64'
Угловой
Маркуэнсе - Угловой
86'
Угловой
Маркуэнсе - Угловой
90+7'
Угловой
Маркуэнсе - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Маркуэнсе — Комуникасионес

Команда Маркуэнсе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-14. Команда Комуникасионес, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 5-14. Команда Маркуэнсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Комуникасионес забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Маркуэнсе Маркуэнсе
63%
Комуникасионес Комуникасионес
37%
Атаки
160
75
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
3
1
Игры 16 тур
27.10.2025
Деп. Гуастатоя
1:2
Кселау МК
Завершен
27.10.2025
Ачуапа
2:1
Кобан Империал
Завершен
26.10.2025
Маркуэнсе
1:0
Комуникасионес
Завершен
26.10.2025
Депортиво Миско
2:1
Миктлан
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
PARIVISION PARIVISION
M80 M80
24 Ноября
23:00
B8 B8
The Huns The Huns
24 Ноября
23:00
B8 B8
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA