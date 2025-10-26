Превью матча Маркуэнсе — Комуникасионес

Команда Маркуэнсе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-14. Команда Комуникасионес, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 5-14. Команда Маркуэнсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Комуникасионес забивает 1, пропускает 1.