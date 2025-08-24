Фрибет 15000₽
24.08.2025

Смотреть онлайн Деп. Гуастатоя - Миктлан 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаЧемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: Деп. ГуастатояМиктлан, 6 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio David Cordon Hichos.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadio David Cordon Hichos
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Деп. Гуастатоя
58'
Завершен
1 : 3
24 августа 2025
Миктлан
14'
55'
64'
Смотреть онлайн
Миктлан icon
14'
Счет после первого тайма 0:1
Миктлан icon
55'
Деп. Гуастатоя icon
58'
Миктлан icon
64'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
14'
Миктлан - 1-ый Гол
23'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
29'
Угловой
Миктлан - Угловой
29'
Угловой
Миктлан - Угловой
32'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
54'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
55'
Миктлан - 2-ой Гол
58'
Деп. Гуастатоя - 3-ий Гол
64'
Миктлан - 4-ый Гол
68'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
74'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
75'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
83'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Деп. Гуастатоя — Миктлан

История последних встреч

Деп. Гуастатоя
Деп. Гуастатоя
Миктлан
Деп. Гуастатоя
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
25.01.2026
Миктлан
Миктлан
0:0
Деп. Гуастатоя
Деп. Гуастатоя
Обзор

Статистика матча

Атаки
125
103
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
14
3
Удары в створ ворот
5
4
Игры 6 тур
16.02.2026
Кселау МК
4:2
Маркуэнсе
Завершен
16.02.2026
Миктлан
0:0
Антигуа
Завершен
15.02.2026
Аурора Гватемала
1:0
Кобан Империал
Завершен
15.02.2026
Деп. Гуастатоя
1:1
Малакатеко
Завершен
15.02.2026
Мунисипаль
1:1
Ачуапа
Завершен
15.02.2026
Депортиво Миско
2:2
Комуникасионес
Завершен
