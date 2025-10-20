Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Кобан Империал - Маркуэнсе 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаЧемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: Кобан ИмпериалМаркуэнсе, 15 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Хосе Анхель Росси.

МСК, 15 тур, Стадион: Стадион Хосе Анхель Росси
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Кобан Империал
36'
80'
90+2'
Завершен
3 : 0
20 октября 2025
Маркуэнсе
Смотреть онлайн
Кобан Империал icon
36'
Счет после первого тайма 1:0
Кобан Империал icon
80'
Кобан Империал icon
90+2'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
2'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
32'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
33'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
36'
Кобан Империал - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
53'
Угловой
Маркуэнсе - Угловой
56'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
60'
Угловой
Маркуэнсе - Угловой
73'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
78'
Угловой
Маркуэнсе - Угловой
79'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
80'
Кобан Империал - 2-ой Гол
90+2'
Кобан Империал - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Кобан Империал — Маркуэнсе

Команда Кобан Империал в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 7-15. Команда Маркуэнсе, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-14. Команда Кобан Империал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Маркуэнсе забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Маркуэнсе, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Кобан Империал
Кобан Империал
Маркуэнсе
Кобан Империал
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
11.08.2025
Маркуэнсе
Маркуэнсе
1:0
Кобан Империал
Кобан Империал
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кобан Империал Кобан Империал
57%
Маркуэнсе Маркуэнсе
43%
Атаки
86
86
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
10
2
Игры 15 тур
20.10.2025
Малакатеко
0:1
Деп. Гуастатоя
Завершен
20.10.2025
Комуникасионес
0:0
Мунисипаль
Завершен
20.10.2025
Кобан Империал
3:0
Маркуэнсе
Завершен
19.10.2025
Миктлан
1:2
Антигуа
Завершен
18.10.2025
Кселау МК
1:2
Депортиво Миско
Завершен
Комментарии к матчу
