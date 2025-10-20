Превью матча Кобан Империал — Маркуэнсе

Команда Кобан Империал в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 7-15. Команда Маркуэнсе, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-14. Команда Кобан Империал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Маркуэнсе забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Маркуэнсе, в том матче победу одержали хозяева.