Смотреть онлайн Кобан Империал - Маркуэнсе 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: Кобан Империал — Маркуэнсе, 15 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Хосе Анхель Росси.
Превью матча Кобан Империал — Маркуэнсе
Команда Кобан Империал в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 7-15. Команда Маркуэнсе, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-14. Команда Кобан Империал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Маркуэнсе забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Маркуэнсе, в том матче победу одержали хозяева.