27.10.2025

Смотреть онлайн Ачуапа - Кобан Империал 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаЧемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: АчуапаКобан Империал, 16 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Manuel Ariza.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Municipal Manuel Ariza
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Ачуапа
7'
69'
Завершен
2 : 1
27 октября 2025
Кобан Империал
38'
Ачуапа icon
7'
Кобан Империал icon
38'
Счет после первого тайма 1:1
Ачуапа icon
69'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
7'
Ачуапа - 1-ый Гол
13'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
15'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
17'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
20'
Угловой
Ачуапа - Угловой
22'
Кобан Империал - Незабитый пенальти
23'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
34'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
38'
Кобан Империал - 2-ой Гол
45'
Угловой
Ачуапа - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
49'
Угловой
Ачуапа - Угловой
49'
Угловой
Ачуапа - Угловой
69'
Ачуапа - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
Ачуапа - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Ачуапа — Кобан Империал

Команда Ачуапа в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-14. Команда Кобан Империал, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-15. Команда Ачуапа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кобан Империал забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Кобан Империал, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Ачуапа
Ачуапа
Кобан Империал
Ачуапа
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
17.08.2025
Кобан Империал
Кобан Империал
2:2
Ачуапа
Ачуапа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ачуапа Ачуапа
54%
Кобан Империал Кобан Империал
46%
Атаки
115
108
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
4
5
Игры 16 тур
27.10.2025
Деп. Гуастатоя
1:2
Кселау МК
Завершен
27.10.2025
Ачуапа
2:1
Кобан Империал
Завершен
26.10.2025
Маркуэнсе
1:0
Комуникасионес
Завершен
26.10.2025
Депортиво Миско
2:1
Миктлан
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA