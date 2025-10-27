Превью матча Ачуапа — Кобан Империал

Команда Ачуапа в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-14. Команда Кобан Империал, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-15. Команда Ачуапа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кобан Империал забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Кобан Империал, в том матче сыграли вничью.